Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Главная / В мире

Китайским семьям разрешили стать многодетными. "Би-би-си" не в восторге

31 мая 2021, 22:45  •  35 • В мире
Китайским семьям разрешили стать многодетными. С 1979 года можно было иметь не более одного ребёнка, с 2016-го - не более двух. Теперь разрешено рожать третьего. Но "Би-би-си" не в восторге.
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с руководителями Коммунистической партии одобрил главную меру преодоления демографического кризиса - повышение лимита на детей в семье до трёх. Агентство "Синьхуа" сообщило, что власти пообещали "вспомогательные меры" для многодетных.
Разрешение иметь троих детей в семье должно в первую очередь решить проблему старения общества в целом.
В правозащитной организации Amnesty International высказались против такого решения. Там недоумевают, почему в современном мире власти до сих пор вмешиваются в процесс планирования семьи вместо того, чтобы оптимизировать свою политику рождаемости, пишет "Би-би-си".
В публикации приводится мнение одного из журналистов, регулярно пишущих о Китае. Тот общался со многими китайскими молодыми парами и видел среди них мало тех, кто хотел бы воспитывать больше одного ребёнка.
Причин несколько. Во-первых, несколько поколений китайцев выросли в маленьких семьях. Иметь сестру или брата для них непривычно. Во-вторых, несколько детей означает, что родителям придётся делить доход на большее количество людей. Сейчас же пары предпочитают дать единственному ребёнку больше возможностей, чем нескольким понемногу.
В публикации британского издания приводятся комментарии из китайских соцсетей. Люди пишут о проблемах, которые возникают на работе, если женщина планирует или уже уходит в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком. Кроме того, китаянки предпочитают получать образование и строить карьеру, нежели погружаться в домашний быт. О мнениях людей, обрадовавшихся разрешению стать многодетными, британские авторы умолчали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
31 мая 2021, 01:40
Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается
30 мая 2021, 00:55
Пытались "замести следы": Против уханьской лаборатории нашли доказательства
29 мая 2021, 19:25
После выборов в Шотландии будущее Великобритании тонет в тумане
30 мая 2021, 22:00
Военные НАТО заблудились и захватили завод в Болгарии
31 мая 2021, 17:15
Новый президент Белоруссии найден: Американцы не могут вспомнить имя
30 мая 2021, 22:00
В память о позорной спецоперации: ЦРУ раскрыло архивы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2021, 10:55
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
26 мая 2021, 15:20
"Когда кончилась изолента": В США поставили условие русским после Женевы
27 мая 2021, 00:30
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.