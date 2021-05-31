Китайским семьям разрешили стать многодетными. "Би-би-си" не в восторге

Китайским семьям разрешили стать многодетными. С 1979 года можно было иметь не более одного ребёнка, с 2016-го - не более двух. Теперь разрешено рожать третьего. Но "Би-би-си" не в восторге.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с руководителями Коммунистической партии одобрил главную меру преодоления демографического кризиса - повышение лимита на детей в семье до трёх. Агентство "Синьхуа" сообщило, что власти пообещали "вспомогательные меры" для многодетных.

Разрешение иметь троих детей в семье должно в первую очередь решить проблему старения общества в целом.

В правозащитной организации Amnesty International высказались против такого решения. Там недоумевают, почему в современном мире власти до сих пор вмешиваются в процесс планирования семьи вместо того, чтобы оптимизировать свою политику рождаемости, пишет "Би-би-си".

В публикации приводится мнение одного из журналистов, регулярно пишущих о Китае. Тот общался со многими китайскими молодыми парами и видел среди них мало тех, кто хотел бы воспитывать больше одного ребёнка.

Причин несколько. Во-первых, несколько поколений китайцев выросли в маленьких семьях. Иметь сестру или брата для них непривычно. Во-вторых, несколько детей означает, что родителям придётся делить доход на большее количество людей. Сейчас же пары предпочитают дать единственному ребёнку больше возможностей, чем нескольким понемногу.

В публикации британского издания приводятся комментарии из китайских соцсетей. Люди пишут о проблемах, которые возникают на работе, если женщина планирует или уже уходит в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком. Кроме того, китаянки предпочитают получать образование и строить карьеру, нежели погружаться в домашний быт. О мнениях людей, обрадовавшихся разрешению стать многодетными, британские авторы умолчали.