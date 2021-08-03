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Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков

03 августа 2021, 06:45  •  43 • Политика
Исход боя русского десанта и американских штурмовиков спрогнозировали китайские военные эксперты. На страницах интернет-издания Sohu авторы описали сильные стороны противников, сделав предположение о том, кто одержит победу.
Военные эксперты из Китая на страницах Sohu размышляли, чем может окончиться бой между русскими и американскими десантниками. "ПолитРоссия", представляя свой перевод материала, делает вывод: у американцев наверняка возникнут проблемы.
Для русской армии Военно-воздушные войска (ВДВ) имеют особое значение, напоминают журналисты. К слову, накануне был День ВДВ, в том числе поэтому портал Sohu решил обратить внимание именно на эти элитные войска ВС России. Наши десантники задействованы в выполнении особо сложных и опасных задач. На экспертном уровне русский десант чаще всего противопоставляют штурмовой дивизии армии США.
Сильны и американские штурмовики, и русские десантники. Говоря о сильной стороне американской дивизии, эксперты отметили хорошее оснащение, стратегическое мышление и выучку. Это действительно мощное подразделение, уже демонстрировавшее своё мастерство в военных конфликтах. Однако пальму первенства китайские эксперты отдали всё же русскому десанту.
Бойцы ВДВ отличаются уникальным умением сражаться с численно превосходящим противником, причём в отрыве от основных сил. Они не только эффективно действуют в тылу врага, но и быстро выводят из строя коммуникации противника, а также умеют срывать атаки и деморализовывать врага своими манёврами. Важно ещё и развитие технического оснащения ВДВ. За последние годы оно было выведено на новый уровень, в результате эффективность ВДВ лишь выросла.
"Таким образом, столкновение российского ВДВ со 101-й дивизией армии США грозит обернуться довольно серьёзными проблемами для американцев", - делают вывод авторы материала.

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