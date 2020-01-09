Китайские учёные раскрыли причину странной вспышки вирусной пневмонии в КНР

Ранее стало известно о том, что в китайском городе Ухань произошла странная вспышка вирусной пневмонии. Счёт заболевшим уже идёт на десятки человек. Однако причины заболевания до недавнего времени были неизвестны.

Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу китайских учёных, проводивших лабораторные исследования загадочного вируса, сообщает о том, что причиной вспышки пневмонии стал новый штамм коронавируса.

Раскрыв информацию о новом виде вируса, специалисты сделали и предположение о том, как он распространяется. В частности, указывается, что пока не было ни одного зафиксированного случая передачи вируса от человека к человеку. Заболеть же можно, как предполагается, через морепродукты, а также при контакте с животными.