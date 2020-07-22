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Китайские танки против индийских: преимущества танков НОАК в горах

22 июля 2020, 13:00  •  17 • Аналитика

Недавние столкновения в долине Галван между Индией и Китаем заставили обе азиатские державы привести свои армии в состояние повышенной готовности. Лицом к лицу в горах Ладакха оказались индийские и китайские танки.



Горный танк Тип-15 как важный козырь Китая


Как известно, и Китай, и Индия всегда уделяли особое внимание развитию бронетанковой мощи своих сухопутных войск. Однако у Китая, если говорить о конкретной ситуации в пограничных районах, есть определенные преимущества над Индией.

Во-первых, КНР сумела создать развитую дорожную инфраструктуру в горных районах, примыкающих к границам с Индией, что значительно упрощает вопросы переброски танковых подразделений.

Во-вторых, Китай направил к границам с Индией танки Тип-15, которые отличаются большей легкостью и маневренностью, чем индийская модификация Т-90 «Бхишма».



Китайский танк Тип-15 не случайно называют «танком-альпинистом»: он позиционируется командованием Народно-освободительной армии Китая как «горный танк», предназначенный для ведения боевых действий в горной местности. Мощность двигателя танка составляет 1000 л.с., что при небольшом весе танка в 33-36 тонн значительно увеличивает его подвижность и маневренность. Так, Тип-15 способен пересечь ров шириной почти в три метра, подняться на 850-мм стенку, проехать брод глубиной 1,1 м. На вооружении Тип-15 – нарезное орудие калибра 105 мм, являющееся китайской модификацией Royal Ordnance L7.

В свое время Пекин не случайно озаботился созданием легких горных танков. Во-первых, командование НОАК не исключало возможности их применения в случае каких-либо выступлений в горных районах Китая. Во-вторых, что еще более вероятно, Китай прекрасно понимал высокую вероятность конфликта с Индией именно в горных районах на китайско-индийской границе. Наконец, нельзя исключать и того, что китайским войскам в какой-то ситуации пришлось бы действовать в горных районах сопредельных государств, таких как Мьянма, Непал или Афганистан.

Отсутствие легких танков – большая проблема Индии


Индия развернула в пограничных с Китаем районах Ладакха тяжелые танки «Бхишма», которые эксперты считают одними из самых смертоносных танков в мире. В настоящее время индийские сухопутные войска располагают не менее 1000 основных боевых танков «Бхишма». У этих танков, созданных на основе советского основного боевого танка Т-90, мощный двигатель и хорошее вооружение. Так, основным вооружением Т-90 является 125-мм пушка 2А46М со съемным термоизоляционным кожухом, кроме того на танке установлены спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ с системой дистанционного управления 1Ц29.




Однако, в отличие от Китая, Индия не обладает столь развитой дорожной инфраструктурой в горных районах. Танки «Бхишма», которые куда тяжелее китайских Тип-15, не могут столь быстро перемещаться, некоторые участки территории в горах будут для них недоступными. Кроме того, из-за температуры и особенностей воздуха в горах Т-90 «Бхишма» также будет куда сложнее эксплуатировать, чем легкие китайские танки.

Стоит также отметить, что Китай прежде активно испытывал возможности Тип-15 в горных условиях, на полигонах Тибетского автономного района. Индийские военные эксперты считают, что в случае масштабного конфликта КНР применит танки Тип-15 на северных направлениях, где индийским войскам практически нечего будет им противопоставить. В горах Ладакха китайские горные танки станут очень большой проблемой для индийских войск.

В то же время, возможно, что противостояние в Гималаях приведет Индию к принятию решения о разработке и производстве собственных легких горных танков. Даже удивительно, почему страна, имеющая не просто горные территории, а очень проблемные горные территории, граничащие с вероятными противниками – Китаем и Пакистаном, до сих пор не озаботилась на серьезном уровне созданием собственных танков для ведения боевых действий в горах.

Интересно, что в начале 1990-х годов Индия даже пыталась создать собственный легкий танк для горной местности на базе советской БМП-2. Однако затем, в середине 1990-х годов, разработки по данной боевой машине прекратились. Вспомнили о перспективах создания отечественного легкого танка в Индии лишь сейчас, когда выявились проблемы с использованием мощных танков «Бхишма» в Ладакхе.

Вот так проходили стрельбы китайских танков Тип-15 в горах Тибета:

Илья Полонский

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