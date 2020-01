Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом • 20 • Аналитика © REUTERS / Jonathan Drake Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020 Эскалация на Ближнем Востоке начинает вызывать серьезные опасения далеко за его пределами. Влиятельный представитель китайского медиасообщества, главный редактор государственного внешнеполитического издания Global Times Ху Сицзинь написал о том, насколько легко может начаться война после действий и заявлений Дональда Трампа. "Возможно, война не очень далека от нас. Теперь (не важно, сделает ли это) Иран или силы, пытающиеся выдать себя за Иран, (но) поражение любой американской цели вызовет еще более ожесточенную атаку со стороны США. Поэтому силы, которые ненавидят США или ненавидят Иран, могут поддаться искушению". Перед нами классическая ситуация, в которой обе стороны не могут себе позволить снизить ставки и отступить: иранское политическое руководство не может себе позволить "потерять лицо" на родине, а Дональд Трамп не может себе позволить разочаровать своих главных сторонников, да и жертвовать имиджем мачо было бы для него совершенно недопустимой оплошностью. Официальный Тегеран публично обещал отомстить за убийство национального героя, а Трамп публично обещал нанести ответный сокрушительный удар по Ирану, подчеркнув, что удару подвергнутся в том числе "культурные объекты", имеющие особое значение для Ирана. "Пусть это послужит предупреждением, что, если Иран нанесет удар по американцам или американским активам, мы уже взяли на прицел 52 иранских объекта (символизирующих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых — очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры. (По этим объектам) будет очень быстро и очень жестко нанесен удар. США не хотят больше угроз!" Ознакомившись с этим шедевром американской дипломатической риторики, любой иранец сразу понимает, что подразумевается уничтожение шиитских мечетей-святынь. Лучшего способа радикализировать иранское общественное мнение просто не придумать. Достаточно "перевести" эту ситуацию в более близкую нам реальность и представить себе, как отреагировало бы французское, скажем, общество на обещание разбомбить Нотр-Дам. Показательно, что решение об убийстве генерал-майора Сулеймани вряд ли является признаком каких-то новых разведывательных или технологических возможностей, которые якобы появились у США. Источники The New York Times, которые занимались проблемами Ближнего Востока в президентских администрациях Обамы и Буша, единодушно утверждают, что вариант убийства Сулеймани, который действительно доставил США большое количество неприятностей, всегда был возможным, но от него отказывались именно из-за вероятных последствий, к которым привело бы такое решение. "Обе (президентских администрации) приходили к выводу, что убийство самого влиятельного генерала в Иране приведет лишь к риску более широкой войны, а также риску отчуждения американских союзников в Европе и на Ближнем Востоке и подрыва позиций Соединенных Штатов в регионе, который уже стоил достаточно жизней и денег за последние два десятилетия", — пишет флагман американских СМИ. То, что последствия будут, не вызывает сомнений, и главный вопрос заключается в их конкретном исполнении и скорости. Например, бывший исполнительный директор ЦРУ Майкл Морелл заявил американскому телеканалу CBS, что, "во-первых, в результате этого (убийства Сулеймани. — Прим. ред.) будут мертвые американцы, мертвые гражданские американцы", но его прогноз является скорее политически ангажированным. С другой оценкой высокопоставленного американского шпиона, однако, невозможно не согласиться, независимо от его политической мотивации. Морелл подчеркнул, что действия Трампа создали "прецедент того, что высокопоставленные официальные лица являются законными мишенями (для убийства) в этом гибридном, еще не военном, сценарии". Вполне вероятно, что действующая вашингтонская администрация не до конца понимает последствия своих действий. Так считают не только американские антитрамписты, осуждающие президента всегда — просто чтобы понизить его электоральный рейтинг. Нассим Талеб — очень известный финансист ливанского происхождения и автор международных бестселлеров — написал по поводу ликвидации Сулеймани следующее: "Шиизм (доминирующая религия в Иране. — Прим. ред.), как и христианство, основан на мученичестве. Кто-то в Вашингтоне не понимает этого". В данном случае мнение Талеба — это не мнение финансиста, а мнение практикующего эксперта по ближневосточной политике: совсем недавно он стал одним из ключевых участников и медийных рупоров антиправительственных протестов в Ливане, в результате которых к власти пришел премьер-технократ, поддержанный проиранскими политиками, что сильно не понравилось многим западным странам и американским СМИ. Если бы значительная часть американской политической элиты не понимала только религиозных и этнических коннотаций своих радикальных действий, то это было бы не так плохо. Проблема в том, что, судя по заявлениям некоторых влиятельных функционеров Республиканской партии, они считают, что убийство едва ли не самого влиятельного иранского силовика — это идеальное подтверждение тезиса, что им все можно и им за это ничего не будет. В соответствии с этим представлением о реальности они выдвигают все новые и новые требования и к Тегерану, и к самому Трампу. Например, известный сторонник введения "адских санкций" против России, лидер республиканцев Линдсей Грэм публично призвал к ракетно-бомбовым ударам по иранской нефтяной инфраструктуре: "(Обращаюсь к) правительству Ирана: если вы хотите больше, вы получите больше <...>. Если Иран продолжит атаковать Америку и наших союзников, они должны будут заплатить самую высокую цену, включая уничтожение их нефтеперерабатывающих заводов". Поразительно, но если смотреть на заявления американских соцсетевых инфлюенсеров, то Грэм, угрожающий уничтожать иранские нефтеперерабатывающие заводы, оказывается носителем довольно умеренных взглядов. Профессиональный лоббист и ведущий подкастов Джек Буркман высказывается более прямым текстом: "Давайте сделаем с Тегераном то, что мы сделали с Дрезденом, — сожжем его дотла. Давайте оставим от Тегерана (лишь) воспоминание!" Можно смело предположить, что единственная причина, по которой наши американские партнеры не могут себе позволить публично мечтать о том, чтобы устроить в Москве или Пекине "еще один Дрезден", заключается в том, что и у России, и у Китая есть ядерное оружие. И именно это осознание будет главным последствием американской эскапады на Ближнем Востоке — скорее всего, сейчас многие политики во многих мировых столицах пришли к выводу, что купить российские средства ПВО (несмотря на риск санкций) — это очень хорошая идея, а обладание ядерным оружием — единственная гарантия хотя бы минимальной защиты национального суверенитета от притязаний самовлюбленных вашингтонских агрессоров.





