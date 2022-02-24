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Китайские корабли в территориальных водах Тайваня? В МИД сделали заявление

24 февраля 2022, 22:35  •  38 • Политика
Ранее военные эксперты сообщили, что китайские корабли вошли сегодня в территориальные воды Тайваня. Информация так и не была ни подтверждена, ни опровергнута, однако в МИД КНР сделали заявление.
Сегодня на нескольких площадках появилась информация о вторжении боевых кораблей Китай в территориальные воды Тайваня. В том числе, факт в личных телеграм-каналах разместили военкор Юрий Котенок и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Однако подтверждения сведений так и не поступило.
Как отметил китаист Николай Вавилов, "информация о появлении ВМС НОАК в территориальных водах Тайваня не размещена в китайских и тайваньских СМИ". В МИД КНР уклонились от каких бы то ни было комментариев касаемо вхождения боевых кораблей в воды Тайваня. Однако отреагировали на сравнение премьер-министра США Бориса Джонсона ситуации в Донбассе с тайваньским вопросом. Пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин сообщила:
Тайвань — это не Украина, — парировала Чуньин. «Тайвань всегда был неотъемлемой частью Китая. Это неоспоримый юридический и исторический факт, - её слова приводили Reuters.
Остаётся лишь напомнить, кто первым сообщил о вероятности вхождения боевых кораблей Китая на территорию Тайваня. Подобный вброс сделал экс-президент США Дональд Трамп, заявив, что обострение в Донбассе китайские власти расценят, как сигнал к действию, после чего осуществят вторжение. При этом Трамп отметил, что если бы он был президентом США, подобного броска Китай не совершил бы. Впрочем, пока мы в принципе не можем ни подтвердить, ни опровергнуть появление кораблей КНР в обозначенной точке.

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