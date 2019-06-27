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Китайские хакеры как аргумент для Трампа. Какие новые обвинения есть у США?
27 июня 2019, 21:54 • 39 • В мире
У США и Дональда Трампа всё более очевидно появляется новый аргумент в противостоянии с Китаем в торговой войне. Новые западные данные показывают, что подконтрольные Пекину хакеры на протяжении нескольких лет беззастенчиво крали коммерческие секреты американских корпораций. Чем это грозит Китаю?
Автор:
Кучер Егор
Вот-вот на полях саммита G20 в Осаке состоится долгожданная встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ключевые вопросы: станут ли переговоры лидеров знаковыми для торговой войны, будет ли достигнуто согласие по наиболее острым вопросам и сможет ли мировая экономика вздохнуть свободно. К слову, нынешний саммит G20 будет очень серьёзно ориентирован именно на международные торговые отношения, одна из тем – реформа ВТО.
Поэтому к вопросу о торговой войне США с Китаем, без преувеличения, будет приковано внимание всего мира. Одно из наиболее серьёзных противоречий – обвинения со стороны США в том, что Китай крадёт американскую интеллектуальную собственность. Предполагается, что Пекин едва ли не требует с иностранных компаний своеобразную «дань» при вхождении на китайский рынок и просит делиться ноу-хау.
Другая сторона американских обвинений – хакерская деятельность. За последние полтора года в американском истеблишменте стали меньше говорить о пресловутых «русских хакерах», место им уступили хакеры китайские. Они якобы воруют промышленные и коммерческие секреты США.
Американская компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала отчёт о том, что связанные с правительством Китая хакеры на протяжении последних 10 лет безнаказанно крали инструменты ведения кибервойны у Агентства национальной безопасности (АНБ) США, а затем использовали их против американских компаний и даже поделились ими с Россией.
Теперь становится известно о новой группе китайских хакеров, которые специализировались на IT-корпорациях. И специальное исследование об этом появилось буквально за день до начала саммита G20.
Хакеры снова в деле
Как сообщило агентство Reuters в своём эксклюзивном расследовании, хакерская группировка Cloud Hopper, связанная с Министерством государственной безопасности Китая, в течение нескольких лет взламывала различные интернет-сервисы и получала через них доступ к данным корпораций, которые пользовались этими сервисами.
– отмечает Reuters.
Изначально деятельность Cloud Hopper была раскрыта сотрудниками шведского гиганта Ericsson, который подвергался атакам со стороны китайских хакеров с 2014 по 2017 год. Служба безопасности корпорации заявила, что отследила способ, которым действовали хакеры, а именно – через подключение к поставщику информационных технологий Hewlett Packard Enterprise (HPE).
«Группа хакеров, связанных с Министерством государственной безопасности Китая, проникла в службу облачных вычислений HPE и использовала её в качестве плацдарма для атак на клиентов, похитив в течение многих лет кипы корпоративных и государственных секретов, что, по словам прокуроров США, производилось в экономических интересах Китая», – отмечает агентство.
Фото: TY Lim / Shutterstock.com
Названы и пострадавшие компании. Это уже упомянутые HPE и IBM, а также DXC Technology, NTT Data, Fujitsu, Dimension Data, Tata Consultancy Services и Computer Sciences Corporation.
Кроме этого атакам подверглись сервис по бронированию авиабилетов Sabre и компания Huntington Ingalls Industries, которая строит корабли по заказу ВМФ США. Последняя – это уже очень серьёзный аргумент, так как корпорация работает в госсекторе США и потенциально имеет в своих базах данные, связанные с нацбезопасностью.
Как работала группа
В США о хакерской группе Cloud Hopper знают уже достаточно давно, однако только сейчас стала появляться более детальная информация. Reuters отмечает, что анонимности и безнаказанности хакеров способствовало поведение самих взломанных компаний, которые замалчивали факты взлома из опасений перед репутационными потерями и судебными исками. В этом заметна и ещё одна проблема: компании, которые не делятся друг с другом информацией о хакерских атаках, по сути, помогают взломщикам проводить нападения по одному и тому же сценарию, к которому очередное предприятие оказывается неготовым, так как никто его об этом не предупредил.
По этой же причине анализ сотен страниц отчётов и записей бесед с менеджерами корпораций всё равно не даёт возможности точно оценить, какое количество данных было похищено. Подчас та или иная компания может быть вообще не в курсе, что её обокрали.
На «принадлежность» хакеров к Китаю указывает и определённый почерк. Взламывать каждую компанию по отдельности – долго и хлопотно. Поэтому взламывались именно облачные сервисы, которые использовались компаниями для хранения данных. Первым шагом был так называемый фишинг – «выманивание» у пользователя пароля для доступа при помощи фальшивых форм заполнения личных данных или при помощи писем с вредоносными вложениями.
Затем хакеры получали права сетевого администратора облачного сервиса и могли «прыгать» между серверами с данными. После этого составлялся список целей, определялась и скачивалась важная информация. После получения данных они зашифровывались и могли быть отправлены обратно – с клиентского сервера на сервер провайдера, откуда их беспрепятственно забирали.
Reuters отмечает, что данный пример показывает всю опасность хранения большого числа данных на одном облачном сервисе, которым управляет один провайдер. В сущности, это демонстрирует «несовершенство западной системы хранения данных», уверены специалисты.
В конечном счёте компаниям пришлось признать свои ошибки. HPE заявила, что работает над тем, чтобы «смягчить атаки и защитить клиентов», DXC Technology признала факты атак, но заявила, что не понесла никакого ущерба от них.
«Совершенно кошмарной» агентство называет ситуацию со взломом компании Sabre – сервиса по бронированию отелей и авиабилетов, с которым сотрудничают десятки тысяч отелей по всему миру, сотни авиакомпаний и 1,5 тыс. аэропортов.
– пишет агентство.
Новый аргумент для Трампа
Между тем власти Китая уже поспешили отвергнуть все обвинения в свой адрес.
«Министерство иностранных дел Китая заявило, что обвинения являются «безосновательными», и настоятельно призвало Соединённые Штаты «отозвать судебные иски против китайского персонала, чтобы избежать нанесения серьёзного ущерба двусторонним отношениям», – сообщает Reuters.
В ответ Минюст США назвал ответ Китая «традиционным и лживым».
«Правительство Китая использует собственные разведывательные службы для осуществления этой деятельности и отказывается сотрудничать с любым расследованием краж интеллектуальной собственности, совершаемых его компаниями или гражданами», – заявил Reuters помощник генерального прокурора Министерства юстиции США Джон Демерс.
Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Совершенно очевидно, что появление столь подробного исследования по деятельности хакерской группы Cloud Hopper накануне саммита G20 неслучайно. Оно также может являться попыткой торпедировать потенциальные договорённости Трампа и Си Цзиньпина по грядущей торговой сделке. Как известно, Китай называет ложью обвинения в краже интеллектуальной собственности, а также не готов по требованию Трампа срезать господдержку своих предприятий, называя это вмешательством во внутренние дела.
И если второй вопрос – политический и макроэкономический и может быть решён путём детальной проработки условий, то первый – непреодолимое препятствие на переговорах. Теперь же складывается ситуация, при которой Трамп не просто сможет в своём Twitter вновь обвинить Китай в кражах. Сейчас ведь речь идёт о долгожданных переговорах с Си Цзиньпином с глазу на глаз. И очевидно, что разговор этот теперь может быть более жёстким, чем считалось ранее.
В целом же публикация такого расследования способна и вовсе сорвать грядущие договорённости, а одновременно повысить ставки, предоставив Трампу возможность требовать от Китая большей сговорчивости и более серьёзных уступок.
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