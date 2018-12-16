Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Все заявления о блокировке в России интернета — от злости или глупости: Луговой ...
"Все заранее спланировано": военный эксперт объяснил, почему глава Пен...
Как счастливый нapoд в Киeв приезжал
Путин признался, с кем ″справиться невозможно″: Это "отдельное явление миро...
Главная / В мире

Китайские хакеры действуют все опаснее и изощреннее: Власти США обеспокоены атаками на сайты ВС страны — СМИ

16 декабря 2018, 04:24  •  66 • В мире
СМИ сообщают об участившихся попытках взлома электронных систем вооруженных сил США. Отмечается, что основная угроза идет от китайских хакеров, атаки которых, по словам министра ВМС США Ричарда Спенсера, становятся все более опасными и изощренными.
За последние полтора года участились попытки взлома китайскими хакерами электронных систем ВМС США, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание The Wall Street Journal. При этом отмечается, что несмотря на то, что хакеры атакуют системы всех вооруженных сил США, чаще всего попыткам взлома подвергаются именно ВМС и ВВС страны.
Кроме того, жертвами китайских взломщиков часто становятся компании-подрядчики американских ВС, которые не могут себе позволить большие траты на надежную защиту компьютерных сетей, а также исследовательские лаборатории при университетах, с которыми сотрудничают ВС США.
По некоторым данным, хакерам удалось заполучить секретные чертежи сверхзвуковых противокорабельных ракет, которыми планировалось вооружить американские подводные лодки.
"Попытки похитить критически важную информацию становятся все более опасными и изощренными", - цитирует издание слова министра ВМС США Ричарда Спенсера. В своем сообщении Спенсер отметил, что США сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы выяснить природу этих атак и разработать механизм предотвращения дальнейших попыток взлома и кражи секретной военной информации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
15 декабря 2018, 05:39
Признание – было частью стратегии: Отец Бутиной объяснил замысел адвокатов дочери
15 декабря 2018, 02:24
Последние герои русского Киева: Прототипы героев Булгакова против петлюровцев
15 декабря 2018, 05:39
Флот и авиация США оказались "слабостью" китайских хакеров - WSJ

15 декабря 2018, 08:39
«Готовы к наихудшим сценариям»: во Франции ждут новой массовой акции протеста «жёлтых жилетов»
16 декабря 2018, 04:24
Китайские хакеры действуют все опаснее и изощреннее: Власти США обеспокоены атаками на сайты ВС страны — СМИ
15 декабря 2018, 08:54
На крах украинской экономики глава НБУ смотрит сквозь пальцы - эксперт
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 декабря 2018, 00:54
На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской обла...
16 декабря 2018, 00:54
«Решимость остаётся на высоком уровне»: во Франции «жёлтые жилеты» в пятый раз массов...
16 декабря 2018, 01:09
Что ждёт «захваченное государство» Молдову в феврале?
16 декабря 2018, 01:09
Россия нужна США как враг: Эксперты о реакции американских властей на визит российски...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
11 декабря 2018, 10:39
"Цинизм и кощунство": Тимошенко обвинила действующую власть на Украине в преступлении против народа
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.