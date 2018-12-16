Китайские хакеры действуют все опаснее и изощреннее: Власти США обеспокоены атаками на сайты ВС страны — СМИ

СМИ сообщают об участившихся попытках взлома электронных систем вооруженных сил США. Отмечается, что основная угроза идет от китайских хакеров, атаки которых, по словам министра ВМС США Ричарда Спенсера, становятся все более опасными и изощренными.

За последние полтора года участились попытки взлома китайскими хакерами электронных систем ВМС США, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание The Wall Street Journal. При этом отмечается, что несмотря на то, что хакеры атакуют системы всех вооруженных сил США, чаще всего попыткам взлома подвергаются именно ВМС и ВВС страны.

Кроме того, жертвами китайских взломщиков часто становятся компании-подрядчики американских ВС, которые не могут себе позволить большие траты на надежную защиту компьютерных сетей, а также исследовательские лаборатории при университетах, с которыми сотрудничают ВС США.

По некоторым данным, хакерам удалось заполучить секретные чертежи сверхзвуковых противокорабельных ракет, которыми планировалось вооружить американские подводные лодки.

"Попытки похитить критически важную информацию становятся все более опасными и изощренными", - цитирует издание слова министра ВМС США Ричарда Спенсера. В своем сообщении Спенсер отметил, что США сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы выяснить природу этих атак и разработать механизм предотвращения дальнейших попыток взлома и кражи секретной военной информации.