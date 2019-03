Китайские истребители будут тестировать на макете российского танка - Defence-blog

В Сети распространяется фото, на котором рядом с российским танком Т-90 на базе колесной платформы стоят китайские военные. Defence-blog сообщает, что речь идет не о настоящей боевой машине, а лишь о макете, который военные КНР, как предполагают блогеры, используют для подготовки своей боевой техники.

В частности речь идет о тестировании на макете российского танка китайских истребителей, а также боевых вертолетов. Со ссылкой на экспертов, автор публикации указывает, что "подобные макеты военной техники и систем обороны используются во многих частях мира в учебных целях".

Однако, как указывает автор блога, официального комментария от Вооруженных сил Китая пока нет.

Напомним, Т-90 - российский боевой танк, отличающийся высокой прочностью, надежностью, легкостью управления в сочетании с огневой мощью. Как указывает Defence-blog, крупнейшим экспортером Т-90 на сегодняшний день является Индия. На ее счету 620 таких боевых машин.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq