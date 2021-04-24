Китайские фанаты сжалились над русским парнем: Лелуш возвращается в Россию

Русский парень Владислав Иванов из Владивостока, случайно оказавшийся в шоу китайском талантов и из-за фанаток не сумевший его покинуть в самом начале, проиграл в финале и теперь всё же возвращается домой в Россию. Фанатки сжалились и перестали голосовать за своего "Лелуша".

Финал шоу талантов Produce Camp 2021 (Chuang 2021) стал для 27-летнего студента Шанхайского университета Владислава Иванова настоящим освобождением. Ведь парень случайно попал на этот проект, не имея ни голоса, ни пластики, но так понравился фанаткам, что те из программы в программу голосовали за него и не обращали на мольбы отпустить его домой.

И вот, наконец, его голос и просьбы были услышаны: фанаты сжалились и Лелуш (Lelush - под таким псевдонимом выступает на шоу Влад), всё же едет домой, не пройдя в десятку лидеров. Но кумир поневоле не расстроился ни капли, а наоборот теперь надеется вернуться домой и отдохнуть.

В соцсетях Лелушу шлют поздравления с поражением и исполнением его мечты.

"Поздравления Получил то, что хочешь Lelush", - пишет @lllJelr.

"Поздравления, Lelush. Я пойду домой и отдохну", - вторит @Babybex6.

"Поздравляю Лелуш с окончательным устранением. Мы надеемся, что вам понравится ваша свобода!", - высказался @trskzr.