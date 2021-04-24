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Китайские фанаты сжалились над русским парнем: Лелуш возвращается в Россию
24 апреля 2021, 19:35 • 96 • В мире
Русский парень Владислав Иванов из Владивостока, случайно оказавшийся в шоу китайском талантов и из-за фанаток не сумевший его покинуть в самом начале, проиграл в финале и теперь всё же возвращается домой в Россию. Фанатки сжалились и перестали голосовать за своего "Лелуша".
Финал шоу талантов Produce Camp 2021 (Chuang 2021) стал для 27-летнего студента Шанхайского университета Владислава Иванова настоящим освобождением. Ведь парень случайно попал на этот проект, не имея ни голоса, ни пластики, но так понравился фанаткам, что те из программы в программу голосовали за него и не обращали на мольбы отпустить его домой.
И вот, наконец, его голос и просьбы были услышаны: фанаты сжалились и Лелуш (Lelush - под таким псевдонимом выступает на шоу Влад), всё же едет домой, не пройдя в десятку лидеров. Но кумир поневоле не расстроился ни капли, а наоборот теперь надеется вернуться домой и отдохнуть.
В соцсетях Лелушу шлют поздравления с поражением и исполнением его мечты.
"Поздравления Получил то, что хочешь Lelush", - пишет @lllJelr.
"Поздравления, Lelush. Я пойду домой и отдохну", - вторит @Babybex6.
"Поздравляю Лелуш с окончательным устранением. Мы надеемся, что вам понравится ваша свобода!", - высказался @trskzr.
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