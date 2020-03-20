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Китайские дипломаты подарили Екатеринбургу данные по лечению коронавируса - СМИ
20 марта 2020, 05:35 • 6 • Политика
Как передают СМИ, китайские дипломаты подарили Екатеринбургу данные, которые должны врачам помочь при лечении заражённых коронавирусом.
Китайские дипломаты передали мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому пакет документов, посвящённый методам лечения COVID-2019. Об этом сообщает Ura.ru.
Речь идёт о закрытой встрече Высокинского с генконсулом КНР Цуй Шаочунем. По итогам диалога российской стороне вручили толстую папку с информацией на английском языке.
В частности, речь идёт о выписках из медкарт выздоровевших пациентов, включая описание эффективных комбинаций препаратов.
"Екатеринбург получил самые актуальные наработки на текущий момент", - заявили чиновники.
Как отмечают журналисты, обычно подобной информацией делятся на коммерческой основе. Однако власти Екатеринбурга получили папку бесплатно - в качестве благодарности за отправку в Китай гумпомощи.
Все документы переданы в Роспотребнадзор и Горздрав.
Ранее стало известно о том, что во всех 85 регионах России власти приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Так, в Подмосковье чиновники переведены на удалённую работу, а работодателей обязали проводить дезинфекцию воздуха и поверхностей в помещениях, передаёт телеканал "360".
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