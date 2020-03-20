Китайские дипломаты подарили Екатеринбургу данные по лечению коронавируса - СМИ

Китайские дипломаты передали мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому пакет документов, посвящённый методам лечения COVID-2019. Об этом сообщает Ura.ru.

Речь идёт о закрытой встрече Высокинского с генконсулом КНР Цуй Шаочунем. По итогам диалога российской стороне вручили толстую папку с информацией на английском языке.

В частности, речь идёт о выписках из медкарт выздоровевших пациентов, включая описание эффективных комбинаций препаратов.

"Екатеринбург получил самые актуальные наработки на текущий момент", - заявили чиновники.

Как отмечают журналисты, обычно подобной информацией делятся на коммерческой основе. Однако власти Екатеринбурга получили папку бесплатно - в качестве благодарности за отправку в Китай гумпомощи.

Все документы переданы в Роспотребнадзор и Горздрав.

Ранее стало известно о том, что во всех 85 регионах России власти приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Так, в Подмосковье чиновники переведены на удалённую работу, а работодателей обязали проводить дезинфекцию воздуха и поверхностей в помещениях, передаёт телеканал "360".