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Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"

03 марта 2022, 08:20  •  270 • Политика
Аналитики китайского Global Times указали на грядущую катастрофу в США. По мнению обозревателей, фактически катастрофа уже началась и следующие шаги Вашингтона могут стать фактически самоубийством для Штатов.
В статье о сегодняшней ситуации в мире обозреватели из Китая констатируют, что США необходимо отказаться от ведения сразу "двух театров военных действий", включая Европу и Индо-Тихоокеанский регион. По мнению экспертов, США не справятся, а погоне за статусом гегемона просто уничтожат сами себя - это самоубийство.
В материале приводится мнение экс-президента США Ричарда Никсона, который напомнил Вашингтону, что тот не смог добиться успеха в Афганистане и Вьетнаме, что должно стать сигналом для Белого дома. Также эксперты указывают, что о шатком положении США говорит и отказ Вашингтона посылать свои вооружённые силы на Украину.
Кроме того, аналитики напоминают о катастрофическом положении экономики США. По их мнению, даже когда Вашингтон решил применить "санкции ядерного уровня", отключив Россию от системы Swift, то банки, связанные с энергетическим сектором, им пришлось тщательно обходить стороной.

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