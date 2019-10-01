Китайская стратегия Кремля • 47 • Аналитика









Кремль методично усиливает свои позиции, где, может, ошибается, не без того, но при такой стратегии ошибки не приводят к очевидным провалам, делает корректировки и продолжает эту стратегию. Внешне она выглядит не очень выигрышно в сравнении с «сильными» ходами других мировых игроков, Москва как бы не отвечает на их выпады, что вызывает разочарование у наших противников и наших сторонников. Но именно в этом и заключается, на наш взгляд, искусство Владимира Путина выигрывать партию за партией «слабыми картами», что утверждает ряд известных западных экспертов.



«Формула Штайнмайера»

На украинском направлении Москва сделала негромкий ход «формулой Штайнмайера» по выполнению Минских соглашений и молча наблюдает, как оставшееся «нормандское» трио засуетилось в поисках выхода из этой ситуации. Киев привычно пытается спустить всё на демагогии и политических перформансах, Берлин и Париж не знают, как им быть, потому что спецпредставитель США Курт Волкер наложил на «формулу Штайнмайера» своё вето. Спрашивается: кого на самом деле представляет Курт Волкер, если президент Трамп в данном случае такого указания явно не давал?



Москва же выставила подписание Зеленским «формулы Штайнмайера» непременным условием встречи в «нормандском формате» и, видимо, готовится к какому-то решению газового вопроса с Украиной и с Европой. «Северный поток 2» продолжает строиться, и Москве этого, похоже, вполне достаточно.



Америка – это президент Трамп

На американском направлении Москва просто дружит с Трампом, и всё. А с кем ещё можно дружить в Америке? И старается усилить свои «переговорные позиции», в частности, в Латинской Америке. Важным козырем в этой партии остаётся Венесуэла, и сдавать его Москва отнюдь не собирается, о чём говорит недавний визит в Москву президента Венесуэлы Мадуро. Помощник Трампа Джон Болтон обломал зубы, в частности, на Венесуэле, и ушёл в отставку, а Москва даже непонятно какую помощь оказывает Мадуро вместе с китайскими товарищами, но тот устоял и неплохо себя чувствует.







В США продолжается «холодная война» Трампа с Демократической партией и её кандидатом в президенты Джо Байденом. Трамп угрожает Байдену коррупционным украинским скандалом, видимо, очень серьёзно угрожает, потому что опять возбудилось «глубинное государство» и пошло в решительный бой на Трампа. Пожалуй, активными действиями своих полпредов вроде личного юриста-миллиардера Джулиани Трамп просто «достал» это «государство»: компромат на Байдена уже на подходе?



Первую скрипку в новой попытке импичмента Трампа опять играют спецслужбы США: они дали «утечку» о конфиденциальном телефонном разговоре Трампа с Зеленским, где он настаивает на борьбе с коррупцией на Украине и расследовании «дела Байдена». Демократы в Конгрессе воспользовались этим и пытаются инициировать импичмент президента Трампа, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси настроена бескомпромиссно: «Факты очевидны, президент нарушил свою присягу».



Однако в телефонном разговоре Трампа с Зеленским никакого явного криминала президента нет. Минюст США официально заявил, что оснований для импичмента президента Трампа в телефонном разговоре с президентом Зеленским нет. Большинство экспертов считают, что Трамп опять устоит, а вот экс-вице-президент США Джо Байден из предвыборной президентской кампании выбывает.



В результате этого эпохального скандала весь мир видит великую правду об американской демократии как диктатуре спецслужб и фейк-ньюз под прикрытием Конгресса США.



Ещё мы видим, что Трамп легко сдал Зеленского. Телефонный разговор президентов компрометирует Зеленского, а совсем не Трампа, который говорит только общие фразы и ничего не обещает. В результате этого телефонного скандала раздавлены репутации Байдена и Зеленского, а Трамп остался при своих интересах, даже непонятно, зачем демократы организовали этот телефонный слив из спецслужб? От безысходности? Или это опять наш Штирлиц сработал, законспирированный в «вашингтонском болоте»? Мировые СМИ уже вещают, что весь этот скандал «на руку Путину». Конечно, он сам по себе усиливает позиции Москвы.



Россия и Европа

На европейском направлении Москва вернулась в ПАСЕ, то есть вернулась в политическую Европу, в то время как брекситовый Лондон уходит из этой Европы под премьерством Бориса Джонсона. Париж устами президента Макрона говорит об Европе от Лиссабона до Владивостока, а Берлин устами канцлера Меркель говорит о другом наболевшем вопросе: «США не являются автоматическим защитником Европы».





Москва никаких подобных сильных заявлений не делает, она продолжает свою китайскую, а может быть, «шахматную» стратегию. Только министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание мировой общественности, что любая новая мировая война станет «последней войной» человечества. Просто философ наш министр обороны… Сегодня часто слышишь эту китайскую мудрость: «Если долго сидеть на берегу реки, то увидишь проплывающий труп своего врага». Похоже, наши кремлёвские аналитики разработали свой вариант этой китайской стратегии, а может быть, позаимствовали у шахматистов: не делая резких движений, просто усиливать свои позиции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков формулирует её примерно так: мы ищем друзей, а не врагов, что логично: враги сами нас найдут.Кремль методично усиливает свои позиции, где, может, ошибается, не без того, но при такой стратегии ошибки не приводят к очевидным провалам, делает корректировки и продолжает эту стратегию. Внешне она выглядит не очень выигрышно в сравнении с «сильными» ходами других мировых игроков, Москва как бы не отвечает на их выпады, что вызывает разочарование у наших противников и наших сторонников. Но именно в этом и заключается, на наш взгляд, искусство Владимира Путина выигрывать партию за партией «слабыми картами», что утверждает ряд известных западных экспертов.На украинском направлении Москва сделала негромкий ход «формулой Штайнмайера» по выполнению Минских соглашений и молча наблюдает, как оставшееся «нормандское» трио засуетилось в поисках выхода из этой ситуации. Киев привычно пытается спустить всё на демагогии и политических перформансах, Берлин и Париж не знают, как им быть, потому что спецпредставитель США Курт Волкер наложил на «формулу Штайнмайера» своё вето. Спрашивается: кого на самом деле представляет Курт Волкер, если президент Трамп в данном случае такого указания явно не давал?Москва же выставила подписание Зеленским «формулы Штайнмайера» непременным условием встречи в «нормандском формате» и, видимо, готовится к какому-то решению газового вопроса с Украиной и с Европой. «Северный поток 2» продолжает строиться, и Москве этого, похоже, вполне достаточно.На американском направлении Москва просто дружит с Трампом, и всё. А с кем ещё можно дружить в Америке? И старается усилить свои «переговорные позиции», в частности, в Латинской Америке. Важным козырем в этой партии остаётся Венесуэла, и сдавать его Москва отнюдь не собирается, о чём говорит недавний визит в Москву президента Венесуэлы Мадуро. Помощник Трампа Джон Болтон обломал зубы, в частности, на Венесуэле, и ушёл в отставку, а Москва даже непонятно какую помощь оказывает Мадуро вместе с китайскими товарищами, но тот устоял и неплохо себя чувствует.В США продолжается «холодная война» Трампа с Демократической партией и её кандидатом в президенты Джо Байденом. Трамп угрожает Байдену коррупционным украинским скандалом, видимо, очень серьёзно угрожает, потому что опять возбудилось «глубинное государство» и пошло в решительный бой на Трампа. Пожалуй, активными действиями своих полпредов вроде личного юриста-миллиардера Джулиани Трамп просто «достал» это «государство»: компромат на Байдена уже на подходе?Первую скрипку в новой попытке импичмента Трампа опять играют спецслужбы США: они дали «утечку» о конфиденциальном телефонном разговоре Трампа с Зеленским, где он настаивает на борьбе с коррупцией на Украине и расследовании «дела Байдена». Демократы в Конгрессе воспользовались этим и пытаются инициировать импичмент президента Трампа, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси настроена бескомпромиссно: «Факты очевидны, президент нарушил свою присягу».Однако в телефонном разговоре Трампа с Зеленским никакого явного криминала президента нет. Минюст США официально заявил, что оснований для импичмента президента Трампа в телефонном разговоре с президентом Зеленским нет. Большинство экспертов считают, что Трамп опять устоит, а вот экс-вице-президент США Джо Байден из предвыборной президентской кампании выбывает.В результате этого эпохального скандала весь мир видит великую правду об американской демократии как диктатуре спецслужб и фейк-ньюз под прикрытием Конгресса США.Ещё мы видим, что Трамп легко сдал Зеленского. Телефонный разговор президентов компрометирует Зеленского, а совсем не Трампа, который говорит только общие фразы и ничего не обещает. В результате этого телефонного скандала раздавлены репутации Байдена и Зеленского, а Трамп остался при своих интересах, даже непонятно, зачем демократы организовали этот телефонный слив из спецслужб? От безысходности? Или это опять наш Штирлиц сработал, законспирированный в «вашингтонском болоте»? Мировые СМИ уже вещают, что весь этот скандал «на руку Путину». Конечно, он сам по себе усиливает позиции Москвы.На европейском направлении Москва вернулась в ПАСЕ, то есть вернулась в политическую Европу, в то время как брекситовый Лондон уходит из этой Европы под премьерством Бориса Джонсона. Париж устами президента Макрона говорит об Европе от Лиссабона до Владивостока, а Берлин устами канцлера Меркель говорит о другом наболевшем вопросе: «США не являются автоматическим защитником Европы».Москва никаких подобных сильных заявлений не делает, она продолжает свою китайскую, а может быть, «шахматную» стратегию. Только министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание мировой общественности, что любая новая мировая война станет «последней войной» человечества. Просто философ наш министр обороны… Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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