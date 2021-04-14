Китайская разведка и русский язык угрожают Эстонии

А также русский язык, стихи ко Дню Победы и экстремистские группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) опубликовала свой ежегодный отчёт, в котором перечислены главные угрозы государственной безопасности, среди которых Эстонская ассоциация учителей русского языка и литературы, Таллинская школа русского языка, российское агентство «Россотрудничество», Фонд поддержки и защиты прав соотечественников и китайская разведка.

«Деятельность Кремля против Запада и Эстонии не стала менее интенсивной, эта деятельность проявляется в попытке сохранить в Эстонии двуязычное образование, направленное на раскол эстонского общества»,

– заявил генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу на пресс-конференции, посвящённой презентации отчёта КаПо. Он уверен – владение государственным языком молодёжью другой национальности «напрямую связано с обстановкой в сфере безопасности».

В отчёте упоминается даже проект для детей под названием «Знаю Россию», участники которого соревнуются в сборке пазлов с изображением карты Российской Федерации и её регионов.

«В проекте заинтересовалось посольство РФ в Эстонии, пожелавшее создать у местных школьников позитивное представление о России. В качестве целевой группы рассматриваются, прежде всего, поддерживающие контакт с посольством русскоязычные школы, а так же образовательные учреждения с эстонским языком обучения»,

– говорится в отчёте.

Не забыли составители ежегодника вспомнить и День Победы 9 мая, в канун которого ученики Таллинского Линнамяэского русского лицея создали видеоклип «Победа-75». В видеоклипе школьники в советской военной форме на фоне архивных кадров читают стихи и поют военные песни – что может быть «страшнее» для государственной безопасности.

Наряду с русофобской истерией, к которой теперь ещё добавилась «китайская разведка», в отчёте упоминаются угрозы реальные, действительно требующие внимания. Например, радикализация эстонской молодёжи, среди которой всё больше последователей экстремистских организаций Великобритании (Feuerkrieg Division – FKD) и Финляндии (Nordic Resistance Movement – NRM). И пандемия коронавируса только увеличила их количество.

«Сегодняшние экстремисты отличаются умелым использованием виртуальной среды. У экстремистов есть свои символы и словарный запас, для вовлечения молодых людей они создают образ загадочности, скрытности и влиятельности. В условиях коронавирусных ограничений проведённое в киберпространстве время увеличилось ещё больше, кроме того, тенденция усугубилась из-за неопределённости в обществе и повсеместного распространения теорий заговора»,

– говорится в отчёте.

Угрозы экстремистов вполне реальные, в отличие от чтения стихов и военных песен: один из эстонских последователей FKD планировал террористический акт в Литве с большим количеством жертв. По мнению же составителей отчёта, и первое, и второе являются вполне равнозначными угрозами государственной безопасности.