Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
Главная / В мире

Китайская разведка и русский язык угрожают Эстонии

14 апреля 2021, 02:55  •  79 • В мире
А также русский язык, стихи ко Дню Победы и экстремистские группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) опубликовала свой ежегодный отчёт, в котором перечислены главные угрозы государственной безопасности, среди которых Эстонская ассоциация учителей русского языка и литературы, Таллинская школа русского языка, российское агентство «Россотрудничество», Фонд поддержки и защиты прав соотечественников и китайская разведка.
«Деятельность Кремля против Запада и Эстонии не стала менее интенсивной, эта деятельность проявляется в попытке сохранить в Эстонии двуязычное образование, направленное на раскол эстонского общества»,
– заявил генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу на пресс-конференции, посвящённой презентации отчёта КаПо. Он уверен – владение государственным языком молодёжью другой национальности «напрямую связано с обстановкой в сфере безопасности».
В отчёте упоминается даже проект для детей под названием «Знаю Россию», участники которого соревнуются в сборке пазлов с изображением карты Российской Федерации и её регионов.
«В проекте заинтересовалось посольство РФ в Эстонии, пожелавшее создать у местных школьников позитивное представление о России. В качестве целевой группы рассматриваются, прежде всего, поддерживающие контакт с посольством русскоязычные школы, а так же образовательные учреждения с эстонским языком обучения»,
– говорится в отчёте.
Не забыли составители ежегодника вспомнить и День Победы 9 мая, в канун которого ученики Таллинского Линнамяэского русского лицея создали видеоклип «Победа-75». В видеоклипе школьники в советской военной форме на фоне архивных кадров читают стихи и поют военные песни – что может быть «страшнее» для государственной безопасности.
Наряду с русофобской истерией, к которой теперь ещё добавилась «китайская разведка», в отчёте упоминаются угрозы реальные, действительно требующие внимания. Например, радикализация эстонской молодёжи, среди которой всё больше последователей экстремистских организаций Великобритании (Feuerkrieg Division – FKD) и Финляндии (Nordic Resistance Movement – NRM). И пандемия коронавируса только увеличила их количество.
«Сегодняшние экстремисты отличаются умелым использованием виртуальной среды. У экстремистов есть свои символы и словарный запас, для вовлечения молодых людей они создают образ загадочности, скрытности и влиятельности. В условиях коронавирусных ограничений проведённое в киберпространстве время увеличилось ещё больше, кроме того, тенденция усугубилась из-за неопределённости в обществе и повсеместного распространения теорий заговора»,
– говорится в отчёте.
Угрозы экстремистов вполне реальные, в отличие от чтения стихов и военных песен: один из эстонских последователей FKD планировал террористический акт в Литве с большим количеством жертв. По мнению же составителей отчёта, и первое, и второе являются вполне равнозначными угрозами государственной безопасности.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:10
Самый мощный корабль России отправили "на покой". Американцы нашли косвенную причину
13 апреля 2021, 02:10
О польском фашизме
13 апреля 2021, 11:15
«Активно этим занимаемся»: Лавров рассказал о шагах России по отказу от контролируемых Западом платёжных систем
13 апреля 2021, 19:30
«Идёт перемещение войск»: Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ
13 апреля 2021, 09:30
Китай призвал Японию одуматься с океаном
13 апреля 2021, 11:20
Сейм Латвии окончательно запретил русский язык в вузах страны
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 00:05
«В обозримой перспективе»: Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
14 апреля 2021, 01:05
Смоленская катастрофа и бродячий цирк Мацеревича
14 апреля 2021, 01:05
Украинские силовики блокируют беспилотники ОБСЕ: Киев уличили в попытке скрыть подгот...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.