Китайская прачка поставила на уши весь мир: Кто снова "заразил" 100 миллионов китайцев

Автор:

Латышев Сергей

Караул. Всё пропало! Российские СМИ пестрят заголовками: "Новая вспышка COVID -19 в Китае", "Более 100 миллионов китайцев закрыли на карантин", "В Китае снова ввели жёсткий карантин – теперь в провинции Цзилинь", "Коронавирус в Китае недодушили. Заболел северо-восток страны"...

Ноги этих и им подобных статей в российских и мировых СМИ растут из сообщения американского агентства Bloomberg под претенциозным названием "Свыше 100 миллионов на северо-востоке Китая стоят перед лицом возобновлённого карантина". Именно так должен звучать корректный перевод на русский этого заголовка: "стоят перед лицом" локдауна, а не стали его жертвами.

Американское агентство максимально облегчило любителям хайпа, льющим одновременно – скорее всего, неосознанно – воду на пропагандистскую мельницу Вашингтона, перевод заголовка в максимально алармистском ключе, ибо сообщение Bloomberg начинается так:

Около 108 миллионов человек в северо-восточном регионе Китая толкают к возвращению к жизни в условиях карантина, поскольку новый и растущий кластер инфекций вызывает откат в возвращении страны к нормальной жизни. В результате резкого изменения процесса открытия страны города в провинции Цзилинь прервали железнодорожное и автобусное сообщение, закрыли школы и посадили на карантин десятки тысяч людей. Жёсткие меры привели в замешательство многих жителей, которые считали, что худшее в охватившей страну эпидемии осталось позади.

Эту "затравку" "подкрепляет" умело составленная серия интервью с местными жителями, студентами и учёными, которые своими словами, в том числе явно вырванными из контекста, как бы подтверждают вышесказанное.

В чём нас хотят убедить?

Ясно вырисовывается следующая картина: ничего у них там не закончилось, всё снова готово съехать на старое, Китай остаётся эпидемиологической угрозой для всего мира, которому пора что-то с этим делать. " Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и в других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может привести к возвращению строгого карантина", – делает вывод Bloomberg .

Лишь походя, глубоко запрятав эту информацию в середину своего сообщения, Bloomberg отмечает, что случаев заражения COVID -19 в Цзилине всего 34, что зараза " не растёт так быстро, как вспышка в Ухане, которая начала глобальную пандемию в декабре прошлого года", однако "быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной после того как он обуздал распространение вируса с огромными экономическими и социальными издержками".

Случаев заражения COVID -19 в Цзилине всего 34, зараза " не растёт так быстро, как вспышка в Ухане". Фото: Xinhua/ Yan Linyun/ Globallookpress

Заодно обратите внимание, как Китаю с его 1,5-миллиардным населением провалившиеся по этой части американцы ставят в вину эффективные, быстрые меры по локализации коронавирусной инфекции.

А затем на сцене элегантно появляется ещё один вероятный виновник происходящего, и читатели Царьграда уже, наверное, догадываются, какая страна им окажется: "Чиновники от здравоохранения ещё не знают, откуда взялся новый очаг, но подозревают, что пациенты могли вступать в контакт с инфицированными репатриантами из России, которая имеет одну из худших вспышек в Европе".

Тут можно ставить точку: оба виновника – налицо, чего теперь с ними делать? То, что в соседней и ещё более пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, по обнародованным данным её властей за 17 мая, нет вообще ни одного заболевшего, американских пропагандистов совершенно не волнует и они об этом просто не пишут.

Ищите… прачку, или Как было на самом деле

Если же посмотреть на происходящее как оно есть, то северо-восток Китая сжимается на наших глазах до уезда Шулань с населением 700 тысяч человек, где и были выявлены 34 случая заражения коронавирусом. Как сообщает газета South China Morning Post , эту вспышку заболевания связывают с заражением женщины 45 лет, работавшей прачкой в управлении общественной безопасности доселе неизвестного миру уезда.

Это его власти запретили жителям деревень и кварталов, где были зарегистрированы случаи заражения COVID -19 (или если у врачей имеются подозрения на этот счёт), свободно покидать свои жилища с полудня в понедельник. Магазинам предписано организовать доставку товаров на дом для населения на карантине. Домохозяйствам разрешено отправлять одного члена семьи раз в два дня за покупками жизненно необходимых товаров.

Поскольку уезд находится недалеко от крупных городов северо-восточного Китая – Чанчуня, Цзилиня и Харбина, появились ограничения в транспортном сообщении: приостановлены маршруты автобусов, введён запрет на выезд и въезд с территории уезда на такси. Аналогичные меры введены и в городе Цзилинь. Выехать из него можно, но только с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного за последние 48 часов. Центральные власти ещё на прошлой неделе направили в Цзилинь в инспекционную поездку вице-премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань, снявшую за нераспорядительность шесть региональных чиновников.

Эта поездка не скрывалась и освещалась в СМИ, ибо речь шла об обычных рабочих моментах, точечном реагировании, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Всё происходило в русле того, о чём, согласно агентству Синьхуа, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ):

В результате титанических усилий, хотя было совсем нелегко, нам всё-таки удалось переломить ситуацию в Китае, и тем самым надежно защитить безопасность и здоровье населения. Китай всегда придерживался принципов открытости, прозрачности и ответственности.

Делаем выводы

Однако, если довериться Bloomberg , мы увидим совсем другую картину. Почему? Наивный вопрос, ответ на который лежит на поверхности для тех, у кого голова используется ещё и для того, чтобы думать, а не только есть.

Во-первых, в открыто объявленной США финансово-экономической и научно-технологической войне КНР необходимо поддерживать тезис о виновности Пекина за пандемию "китайского" коронавируса. Китай должен считаться угрозой для всего мира и расплатиться за это триллионами долларов, полным подчинением интересам политики США и Запада в целом (что сделает его, кстати, в этом случае опасным для России).

Во-вторых, нужно любыми способами трещать о той или иной причастности Китая и России к пандемии, чтобы как можно сильнее ослабить их, активнее вмешиваться в их внутренние дела, поставить "на счётчик" и развалить при возможности.

В-третьих, США необходимо всячески поддерживать страхи глобального обывателя перед угрозой коронавируса, чтобы обеспечить на ура сбыт "спасительной" вакцины глобалиста Билла Гейтса, которая поставит мир перед дилеммой – либо стать американским в случае её принятия, либо отверженным, изолированным, зачумлённым, живущим в постоянном страхе перед этим и новыми вирусами.