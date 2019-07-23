Китайская оборона ближней морской зоны • 82 • Аналитика Принципы применения китайских ВМС

Войска береговой обороны (ВБО) военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представляют род сил, предназначенный для уничтожения надводных кораблей, десантных отрядов и конвоев противника, прикрытия военно-морских баз, береговых объектов флота, прибрежных морских коммуникаций и группировок войск, действующих на приморских направлениях.









Официальным военно-доктринальным документом КНР «Белая книга по национальной обороне» от 26 мая 2015 года определены основополагающие принципы применения китайских ВМС. В нем особо отмечено, что «в рамках проведения мероприятий по продвижению национальных интересов в условиях складывающейся в мире военно-политической обстановки необходимо обратить пристальное внимание на модернизацию национальных ВМС». Данное положение уточняется в документе «Политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», изданном в январе 2017 года, где раскрываются взгляды руководства КНР на военную деятельность страны в регионе, в том числе и обороны прибрежных акваторий. Кроме того, председатель КНР и генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на военно-морском параде 12 апреля 2019 года заявил, что «задача развития мощных национальных ВМС никогда не была столь актуальной как сегодня, мы будем неуклонно ускорять их модернизацию и стремиться достичь мирового уровня».



Китайские военные специалисты отмечают, что на современном этапе основной задачей ВМC НОАК является построение ближнего оборонительного рубежа, который выстраивается вдоль морского побережья. В КНР его называют «первая островная цепь», которая включает в себя прибрежные акватории Южно-Китайского, Восточно-Китайского и Желтого морей. ВБО ВМС НОАК отводится ключевая роль в обеспечении безопасности в данном районе, в том числе по причине существующих территориальных споров в регионе. В свою очередь, дальний рубеж обороны простирается в открытый океан на расстояние до 1500 морских миль от берега, а главная цель ВМС НОАК в этой зоне – противодействие иностранным боевым кораблям-носителям крылатых ракет, а также авианосцам, на которых базируется ударная палубная авиация.





Зона территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море



Таким образом, перед китайскими ВМС стоит задача защиты побережья КНР, вдоль которого в благоприятных климатических условиях проживает большая часть населения и расположено около 70% промышленных предприятий. По оценкам китайских военных экспертов, для достижения долговременных политических целей страны в регионе предполагается дальнейшее повышение роли национальных ВМС, в том числе их сухопутного компонента.



Организационно-штатная структура ВМС НОАК

В настоящее время командование ВМС НОАК с учетом собственного опыта и наработок ведущих зарубежных стран в области применения войск береговой обороны разработало оптимальную, по его мнению, организационно-штатную структуру данного рода сил. Основой ВБО являются ракетно-артиллерийские войска. Кроме того, данный род войск структурно включают в себя средства радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронного противодействия (РЭП), противовоздушной обороны (ПВО) и противодесантные силы.



По территориальному признаку ВБО разделены на районы, которые в оперативном отношении подчинены командованию соответствующего флота: Северный флот – шесть районов БО: Далянь, Инкоу, Циньхуандао, Тяньцзинь, Вэйхай и Цзяонань; Восточный флот – шесть районов БО: Ляньюньган, Усун, Динхай, Вэньчжоу, Ниндэ и Сямынь; Южный флот – шесть районов БО: Чжаньцзян, Бэйхай, Хуанпу, Шаньтоу, Хайкоу и Сиша (Парасельские о-ва).



Боевой состав ВБО ВМС НОАК включают 35 ракетных и артиллерийских полков, 20 отдельных ракетных дивизионов, вооруженных противокорабельными ракетными комплексами, 85-,100- и 130-мм артиллерийскими установками (АУ). Основу их ракетного потенциала составляют ПКР «Хайин-2», имеющие дозвуковую скорость полета, низкую помехозащищенность, значительную радиолокационную заметность и небольшую дальность полета – до 150 км, что предопределяет их низкую эффективность. Однако при массированном применении ПКР могут представлять серьезную угрозу как для одиночных кораблей, так и для крупных соединений даже при наличии на них современных систем противовоздушной обороны. Китайские военные эксперты не раскрывают конкретные количественные данные о составе и дислокации сил и средств ВБО, но отмечают, что она построена по принципам объектовой защиты. Большинство АУ и ПКРК размещены на автомобильной базе, мобильны и, с учетом развитой дорожной сети в приморских районах, могут быть быстро сосредоточены в угрожаемых районах.



Ракетно-артиллерийские войска ВБО ВМС НОАК представлены формированиями, имеющими на вооружении ракетные и артиллерийские комплексы различной дальности. Боевое предназначение ракетно-артиллерийских войск береговой обороны – поражение надводных кораблей, наземных объектов (целей), десантных средств противника, огневое прикрытие развертывания своих сил и их захода в порты (пункты) базирования, береговых объектов флота, прибрежных сооружений и коммуникаций, группировок своих войск, действующих на приморских направлениях от ударов противника с моря.



В случае проведения операции по силовому решению тайваньской проблемы ракетно-артиллерийским войскам береговой обороны будет отведена одна из главных ролей в решении задач обеспечения огневого прикрытия десантных сил на переходе морем, а также при их высадке на берег, десантировании с самолетов и вертолетов; подавления противодесантной обороны, уничтожения пунктов базирования, портов, аэродромов, центров управления войсками (оружием) в зоне досягаемости их средств поражения.



Ударные средства

Наиболее современным ударным средством ракетно-артиллерийских войск береговой обороны являются сопряженные со стационарными грунтовыми загоризонтными РЛС противокорабельные баллистические ракеты, созданные на базе баллистической ракеты средней дальности класса «земля-земля» «Дунфэн-21С». В противокорабельной версии она оснащена маневрирующей боевой частью и в качестве огневого компонента разведывательно-ударного комплекса (РУК) с высокой степенью надежности обеспечивает поражение надводных кораблей противника, включая авианосцы на дальности до 1500 км. Другими словами, с ее помощью возможно нанесение высокоточных ударов по отдельным кораблям и корабельным группировкам противника, находящимся в западной части Тихого океана. Таким РУК отводится одна из главных ролей в решении задачи «недопущения» противника, то есть обеспечения надежного контроля над доступом в периферийные зоны, находящиеся на значительном удалении от береговой линии КНР, включая акватории западной части Тихого океана.





В последнее время на вооружение ракетно-артиллерийских войск береговой обороны ВМС НОАК поступает значительное количество высокоточных противокорабельных крылатых ракет наземного базирования «Инцзи-6». К середине 2019 года в береговой зоне провинции Фуцзянь, находящейся напротив Тайваня, развернуто около 1150 ракет данного типа. Значительная их часть является противокорабельными версиями и находится в составе ракетно-артиллерийских войск береговой обороны.



Береговые противокорабельные ракетные комплексы. Ещё десять лет назад ракетные части береговой обороны были в основном вооружены ПКР «Хайин-2». В настоящее время эта противокорабельная ракета считается устаревшей. Эксплуатация ПКР «Хайин-2» связана с большими трудностями, так как заправка ракеты токсичным топливом и окислителем требует применения личным составом расчётов специальных средств защиты.



В последние годы на вооружение ракетных частей войск береговой обороны КНР во всё больших количествах поступают современные противокорабельные комплексы. В первую очередь, это относится к ПКР «Инцзи-8», в которых были последовательно улучшены основные боевые характеристики: дальность пуска, помехозащищенность и вероятность поражения цели.



Французские подводники и их «зов клюквы»

Пуск ПКР «Инцзи-8»



Различными модификациями этой ракеты оснащаются береговые ракетные комплексы. По оценкам китайских военных специалистов, последние варианты ракет по своим характеристикам сходны с ранними модификациями американской ПКР UGM-84 «Гарпун».



С 2004 года на вооружение ВМС НОАК начали поступать противокорабельные ракеты (ПКР) «Инцзи-62». Ее модификация «Инцзи-62С» устанавливается в строенных ПУ на шасси повышенной проходимости.



Эта ракета создана с использованием элементов советской Х-55, полученной от Украины, и невзорвавшихся КР «Томагавк», которые были добыты китайской разведкой в Ираке. Дальность ее пуска достигает 400 км при массе боевой части 300 кг. Но её существенным недостатком является относительно невысокая скорость полёта – 0,9М. В 2018 году в китайских СМИ появились сообщения о разработке в КНР на базе «Инцзи-62» нового берегового ракетного комплекса «Инцзи-65». Новая ПКР при большей дальности действия будет иметь на заключительном участке полёта сверхзвуковую скорость.



Возможности войск береговой обороны используются в многочисленных территориальных спорах. Так, на острове Вуди Парасельского архипелага, контроль над которым Китай установил ещё в 1974 году, помимо постоянного присутствия боевых кораблей и гарнизона численностью более 600 человек, развернуты береговые противокорабельные комплексы и ЗРК большой дальности «Хунци-9». Это делает проблематичным вооруженный захват и блокаду архипелага. На острове имеются две закрытые стоянки для кораблей и взлётно-посадочная полоса длиной около 2350 метров.



Строительство и модернизация надводных и подводных кораблей

Анализ заявлений китайских военных экспертов свидетельствует о том, что в настоящее время при модернизации ВМС командование НОАК уделяет первостепенное внимание активному строительству и модернизации надводных и подводных кораблей, в то же время обновление ВБО происходит меньшими темпами. Это связано с тем, что силы и средства ВБО на настоящем этапе не рассматриваются как полноценное средство противодействия флоту вероятного противника, их применение возможно только совместно с другими родами ВМС.



Китайские военные эксперты отмечают, что в настоящее время ВБО ВМС НОАК способны противодействовать силам ВМС вероятного противника в пределах прибрежной зоны шириной 250 км. В дальнейшем, после введения в строй новых комплексов, возможно ее расширение.



Совершенствование вооружения и военной техники войск береговой обороны будет идти по пути замены противокорабельных ракетных комплексов «Хайин-2» и «Хайин-4» на новую мобильную ПКР «Инцзи-62». Одним из самых перспективных направлений в области развития морского ударного ракетного оружия считается создание ПКР со сверхзвуковой маршевой скоростью. Такой сверхзвуковой ПКР в ВМС КНР должна стать «Инцзи-12».



Командование ВМС НОАК в планах по развитию данного рода войск учитывает усиление тихоокеанской группировки ВМС США: как меры по противодействию, так и подготовку к возможному вооруженному конфликту, необходимость противостоять американскими военно-морским силам и, в первую очередь, авианосными ударными группами.



Кроме того, в ближнесрочной перспективе в перечень задач ВБО может войти организация противовоздушной обороны китайских корабельных соединений в прибрежных акваториях. До этого момента в обозримой перспективе БВО военно-морских сил будут способны обеспечивать защиту кораблей лишь на незначительном удалении от береговых баз. Без русского газа и с французской водкой. Тридцать лет «концу истории»



Учитывая, что в период с 2015 по 2018 годы в основном были завершены ключевые мероприятия по реорганизации и оптимизации организационно-штатной структуры формирований НОАК, китайские военные специалисты прогнозируют, что существенных изменений в боевом составе БВО ВМС не произойдет. В целом увеличение количества современного ВВТ, находящегося на оснащении соединений и частей БВО ВМС НОАК, произойдет только после принятия на вооружение новых и снятия с вооружения устаревших образцов.



Таким образом, в настоящее время их силы и средства в целом способны выполнять задачи, связанные с защитой береговых баз и корабельного состава на незначительном удалении от берега. Их модернизация направлена на комплексное наращивание боевых возможностей. Планами командования ВМС предполагается уделить значительное внимание техническому переоснащению ВБО современными образцами ВВТ. Реализация намеченных мероприятий по модернизации ВОБ ВМС позволит в ближнесрочной перспективе оказать противодействие вероятному противнику, в первую очередь, американским авианосным ударным группам при решении ряда ударных и вспомогательных задач, выполнение которых корабельным составом национальных ВМС затруднено или нецелесообразно. Войска береговой обороны (ВБО) военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представляют род сил, предназначенный для уничтожения надводных кораблей, десантных отрядов и конвоев противника, прикрытия военно-морских баз, береговых объектов флота, прибрежных морских коммуникаций и группировок войск, действующих на приморских направлениях.Официальным военно-доктринальным документом КНР «Белая книга по национальной обороне» от 26 мая 2015 года определены основополагающие принципы применения китайских ВМС. В нем особо отмечено, что «в рамках проведения мероприятий по продвижению национальных интересов в условиях складывающейся в мире военно-политической обстановки необходимо обратить пристальное внимание на модернизацию национальных ВМС». Данное положение уточняется в документе «Политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», изданном в январе 2017 года, где раскрываются взгляды руководства КНР на военную деятельность страны в регионе, в том числе и обороны прибрежных акваторий. Кроме того, председатель КНР и генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на военно-морском параде 12 апреля 2019 года заявил, что «задача развития мощных национальных ВМС никогда не была столь актуальной как сегодня, мы будем неуклонно ускорять их модернизацию и стремиться достичь мирового уровня».Китайские военные специалисты отмечают, что на современном этапе основной задачей ВМC НОАК является построение ближнего оборонительного рубежа, который выстраивается вдоль морского побережья. В КНР его называют «первая островная цепь», которая включает в себя прибрежные акватории Южно-Китайского, Восточно-Китайского и Желтого морей. ВБО ВМС НОАК отводится ключевая роль в обеспечении безопасности в данном районе, в том числе по причине существующих территориальных споров в регионе. В свою очередь, дальний рубеж обороны простирается в открытый океан на расстояние до 1500 морских миль от берега, а главная цель ВМС НОАК в этой зоне – противодействие иностранным боевым кораблям-носителям крылатых ракет, а также авианосцам, на которых базируется ударная палубная авиация.Таким образом, перед китайскими ВМС стоит задача защиты побережья КНР, вдоль которого в благоприятных климатических условиях проживает большая часть населения и расположено около 70% промышленных предприятий. По оценкам китайских военных экспертов, для достижения долговременных политических целей страны в регионе предполагается дальнейшее повышение роли национальных ВМС, в том числе их сухопутного компонента.В настоящее время командование ВМС НОАК с учетом собственного опыта и наработок ведущих зарубежных стран в области применения войск береговой обороны разработало оптимальную, по его мнению, организационно-штатную структуру данного рода сил. Основой ВБО являются ракетно-артиллерийские войска. Кроме того, данный род войск структурно включают в себя средства радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронного противодействия (РЭП), противовоздушной обороны (ПВО) и противодесантные силы.По территориальному признаку ВБО разделены на районы, которые в оперативном отношении подчинены командованию соответствующего флота: Северный флот – шесть районов БО: Далянь, Инкоу, Циньхуандао, Тяньцзинь, Вэйхай и Цзяонань; Восточный флот – шесть районов БО: Ляньюньган, Усун, Динхай, Вэньчжоу, Ниндэ и Сямынь; Южный флот – шесть районов БО: Чжаньцзян, Бэйхай, Хуанпу, Шаньтоу, Хайкоу и Сиша (Парасельские о-ва).Боевой состав ВБО ВМС НОАК включают 35 ракетных и артиллерийских полков, 20 отдельных ракетных дивизионов, вооруженных противокорабельными ракетными комплексами, 85-,100- и 130-мм артиллерийскими установками (АУ). Основу их ракетного потенциала составляют ПКР «Хайин-2», имеющие дозвуковую скорость полета, низкую помехозащищенность, значительную радиолокационную заметность и небольшую дальность полета – до 150 км, что предопределяет их низкую эффективность. Однако при массированном применении ПКР могут представлять серьезную угрозу как для одиночных кораблей, так и для крупных соединений даже при наличии на них современных систем противовоздушной обороны. Китайские военные эксперты не раскрывают конкретные количественные данные о составе и дислокации сил и средств ВБО, но отмечают, что она построена по принципам объектовой защиты. Большинство АУ и ПКРК размещены на автомобильной базе, мобильны и, с учетом развитой дорожной сети в приморских районах, могут быть быстро сосредоточены в угрожаемых районах.Ракетно-артиллерийские войска ВБО ВМС НОАК представлены формированиями, имеющими на вооружении ракетные и артиллерийские комплексы различной дальности. Боевое предназначение ракетно-артиллерийских войск береговой обороны – поражение надводных кораблей, наземных объектов (целей), десантных средств противника, огневое прикрытие развертывания своих сил и их захода в порты (пункты) базирования, береговых объектов флота, прибрежных сооружений и коммуникаций, группировок своих войск, действующих на приморских направлениях от ударов противника с моря.В случае проведения операции по силовому решению тайваньской проблемы ракетно-артиллерийским войскам береговой обороны будет отведена одна из главных ролей в решении задач обеспечения огневого прикрытия десантных сил на переходе морем, а также при их высадке на берег, десантировании с самолетов и вертолетов; подавления противодесантной обороны, уничтожения пунктов базирования, портов, аэродромов, центров управления войсками (оружием) в зоне досягаемости их средств поражения.Наиболее современным ударным средством ракетно-артиллерийских войск береговой обороны являются сопряженные со стационарными грунтовыми загоризонтными РЛС противокорабельные баллистические ракеты, созданные на базе баллистической ракеты средней дальности класса «земля-земля» «Дунфэн-21С». В противокорабельной версии она оснащена маневрирующей боевой частью и в качестве огневого компонента разведывательно-ударного комплекса (РУК) с высокой степенью надежности обеспечивает поражение надводных кораблей противника, включая авианосцы на дальности до 1500 км. Другими словами, с ее помощью возможно нанесение высокоточных ударов по отдельным кораблям и корабельным группировкам противника, находящимся в западной части Тихого океана. Таким РУК отводится одна из главных ролей в решении задачи «недопущения» противника, то есть обеспечения надежного контроля над доступом в периферийные зоны, находящиеся на значительном удалении от береговой линии КНР, включая акватории западной части Тихого океана.В последнее время на вооружение ракетно-артиллерийских войск береговой обороны ВМС НОАК поступает значительное количество высокоточных противокорабельных крылатых ракет наземного базирования «Инцзи-6». К середине 2019 года в береговой зоне провинции Фуцзянь, находящейся напротив Тайваня, развернуто около 1150 ракет данного типа. Значительная их часть является противокорабельными версиями и находится в составе ракетно-артиллерийских войск береговой обороны.Береговые противокорабельные ракетные комплексы. Ещё десять лет назад ракетные части береговой обороны были в основном вооружены ПКР «Хайин-2». В настоящее время эта противокорабельная ракета считается устаревшей. Эксплуатация ПКР «Хайин-2» связана с большими трудностями, так как заправка ракеты токсичным топливом и окислителем требует применения личным составом расчётов специальных средств защиты.В последние годы на вооружение ракетных частей войск береговой обороны КНР во всё больших количествах поступают современные противокорабельные комплексы. В первую очередь, это относится к ПКР «Инцзи-8», в которых были последовательно улучшены основные боевые характеристики: дальность пуска, помехозащищенность и вероятность поражения цели.Различными модификациями этой ракеты оснащаются береговые ракетные комплексы. По оценкам китайских военных специалистов, последние варианты ракет по своим характеристикам сходны с ранними модификациями американской ПКР UGM-84 «Гарпун».С 2004 года на вооружение ВМС НОАК начали поступать противокорабельные ракеты (ПКР) «Инцзи-62». Ее модификация «Инцзи-62С» устанавливается в строенных ПУ на шасси повышенной проходимости.Эта ракета создана с использованием элементов советской Х-55, полученной от Украины, и невзорвавшихся КР «Томагавк», которые были добыты китайской разведкой в Ираке. Дальность ее пуска достигает 400 км при массе боевой части 300 кг. Но её существенным недостатком является относительно невысокая скорость полёта – 0,9М. В 2018 году в китайских СМИ появились сообщения о разработке в КНР на базе «Инцзи-62» нового берегового ракетного комплекса «Инцзи-65». Новая ПКР при большей дальности действия будет иметь на заключительном участке полёта сверхзвуковую скорость.Возможности войск береговой обороны используются в многочисленных территориальных спорах. Так, на острове Вуди Парасельского архипелага, контроль над которым Китай установил ещё в 1974 году, помимо постоянного присутствия боевых кораблей и гарнизона численностью более 600 человек, развернуты береговые противокорабельные комплексы и ЗРК большой дальности «Хунци-9». Это делает проблематичным вооруженный захват и блокаду архипелага. На острове имеются две закрытые стоянки для кораблей и взлётно-посадочная полоса длиной около 2350 метров.Анализ заявлений китайских военных экспертов свидетельствует о том, что в настоящее время при модернизации ВМС командование НОАК уделяет первостепенное внимание активному строительству и модернизации надводных и подводных кораблей, в то же время обновление ВБО происходит меньшими темпами. Это связано с тем, что силы и средства ВБО на настоящем этапе не рассматриваются как полноценное средство противодействия флоту вероятного противника, их применение возможно только совместно с другими родами ВМС.Китайские военные эксперты отмечают, что в настоящее время ВБО ВМС НОАК способны противодействовать силам ВМС вероятного противника в пределах прибрежной зоны шириной 250 км. В дальнейшем, после введения в строй новых комплексов, возможно ее расширение.Совершенствование вооружения и военной техники войск береговой обороны будет идти по пути замены противокорабельных ракетных комплексов «Хайин-2» и «Хайин-4» на новую мобильную ПКР «Инцзи-62». Одним из самых перспективных направлений в области развития морского ударного ракетного оружия считается создание ПКР со сверхзвуковой маршевой скоростью. Такой сверхзвуковой ПКР в ВМС КНР должна стать «Инцзи-12».Командование ВМС НОАК в планах по развитию данного рода войск учитывает усиление тихоокеанской группировки ВМС США: как меры по противодействию, так и подготовку к возможному вооруженному конфликту, необходимость противостоять американскими военно-морским силам и, в первую очередь, авианосными ударными группами.Кроме того, в ближнесрочной перспективе в перечень задач ВБО может войти организация противовоздушной обороны китайских корабельных соединений в прибрежных акваториях. До этого момента в обозримой перспективе БВО военно-морских сил будут способны обеспечивать защиту кораблей лишь на незначительном удалении от береговых баз.Учитывая, что в период с 2015 по 2018 годы в основном были завершены ключевые мероприятия по реорганизации и оптимизации организационно-штатной структуры формирований НОАК, китайские военные специалисты прогнозируют, что существенных изменений в боевом составе БВО ВМС не произойдет. В целом увеличение количества современного ВВТ, находящегося на оснащении соединений и частей БВО ВМС НОАК, произойдет только после принятия на вооружение новых и снятия с вооружения устаревших образцов.Таким образом, в настоящее время их силы и средства в целом способны выполнять задачи, связанные с защитой береговых баз и корабельного состава на незначительном удалении от берега. Их модернизация направлена на комплексное наращивание боевых возможностей. Планами командования ВМС предполагается уделить значительное внимание техническому переоснащению ВБО современными образцами ВВТ. Реализация намеченных мероприятий по модернизации ВОБ ВМС позволит в ближнесрочной перспективе оказать противодействие вероятному противнику, в первую очередь, американским авианосным ударным группам при решении ряда ударных и вспомогательных задач, выполнение которых корабельным составом национальных ВМС затруднено или нецелесообразно. Ягодка Л.А. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





82 Источник Похожие новости США и боевая химия. В обход конвенций О миротворческой деятельности Китая Проблема в персоне. Заменят ли американцы Эрдогана? Что могут изменить на Украине парламентские выборы Без русского газа и с французской водкой. Тридцать лет «концу истории» Итоги 6-го российско-белорусского Форума регионов Новости партнеров