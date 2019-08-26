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Китайская копия F-35 не устояла в бою перед русским Су-57
26 августа 2019, 18:24 • 54 • В мире
Издание The National Interest полагает, что самолёт J-20, который является китайской копией F-35, не устоит в бою перед русским Су-57.
Американское издание The National Interest выявило сильные и слабые стороны самолёта J-20, произведённого в Китае, и Су-57. Как говорится в материале, два самолёта создавались для разных целей.
Однако, если не учитывать данные моменты, китайская копия F-35 не сможет устоять в воздушном бою перед русской машиной, передаёт "Утро.ру".
При этом отмечается, что китайский истребитель превосходит российскую "сушку" по малозаметности, а также ему лучше удастся осуществить прорыв ПВО и нанести неожиданный наземный удар.
Однако The National Interest всё же отдаёт предпочтение Су-57. Прекрасная маневренность на малом числе оборотов и на больших углах атаки впечатляет американских аналитиков.
Даже сейчас российский самолёт может поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость некоторое время, а когда на Су-57 установят "Изделие-30", по этому параметру истребитель сравняется с F-22, говорится в публикации.
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