Китайская копия F-35 не устояла в бою перед русским Су-57

Американское издание The National Interest выявило сильные и слабые стороны самолёта J-20, произведённого в Китае, и Су-57. Как говорится в материале, два самолёта создавались для разных целей.

Однако, если не учитывать данные моменты, китайская копия F-35 не сможет устоять в воздушном бою перед русской машиной, передаёт "Утро.ру".

При этом отмечается, что китайский истребитель превосходит российскую "сушку" по малозаметности, а также ему лучше удастся осуществить прорыв ПВО и нанести неожиданный наземный удар.

Однако The National Interest всё же отдаёт предпочтение Су-57. Прекрасная маневренность на малом числе оборотов и на больших углах атаки впечатляет американских аналитиков.

Даже сейчас российский самолёт может поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость некоторое время, а когда на Су-57 установят "Изделие-30", по этому параметру истребитель сравняется с F-22, говорится в публикации.