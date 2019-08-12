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Китайская блогер-стомиллионник порвала с Versace из-за майки "Гонконг - это Гонконг"

12 августа 2019, 16:24  •  104 • В мире
На фоне массовых беспорядков в Гонконге итальянский модный дом Versace запустил продажу маек и худи с надписью, которая гласит, что Берлин - это Германия, Лос-Анджелес - США, а Гонконг - это Гонконг, как Макао - Макао. В ответ главное лицо бренда в Китае, блогер со 100 млн подписчиков и актриса Ян Ми заявила о своём разрыве с компанией.
"Национальный суверенитет и территориальная целостность являются священными и не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах", - заявили в студии актрисы. По словам представителей Ян Ми, отстаивание принципа единого Китая и решительная защита национального единства является долгом всех китайских граждан.
В этом плане провокационный шаг бренда Versace может нанести суверенитету и территориальной целостности Китая ущерб, подчеркнули там.
Публичные извинения всего руководства Versace, в том числе главного дизайнера Донателлы, не помогли восстановить отношения, сообщает RT.

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