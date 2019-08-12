Китайская блогер-стомиллионник порвала с Versace из-за майки "Гонконг - это Гонконг"

"Национальный суверенитет и территориальная целостность являются священными и не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах", - заявили в студии актрисы. По словам представителей Ян Ми, отстаивание принципа единого Китая и решительная защита национального единства является долгом всех китайских граждан.

В этом плане провокационный шаг бренда Versace может нанести суверенитету и территориальной целостности Китая ущерб, подчеркнули там.

Публичные извинения всего руководства Versace, в том числе главного дизайнера Донателлы, не помогли восстановить отношения, сообщает RT.