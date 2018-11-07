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Китаянка дождалась выхода сына из комы через 12 лет
07 ноября 2018, 23:54 • 62 • В мире
Китаец вышел из комы, в которую он впал из-за аварии, через 12 лет, все эти годы за ним ухаживала мать.
В Китае пожилая женщина 12 лет ухаживала за своим сыном, который находился в коме. Через 12 лет ежедневного ухода он открыл глаза и начал восстанавливаться.
Китаец Ван Шубао попал в аварию еще в 2006 году и в результате впал в кому, рассказывает The Mirror. Его полностью парализовало. Но его мать не стала отчаиваться и начала ежедневно ухаживать за ним.
Она отдала врачам все деньги, а потом еще взяла в долг. Женщина каждый день приходила к сыну, ухаживала за ним, делала массаж, перекладывала его, чтобы не образовалось пролежней и т.д.
И буквально несколько дней назад ее сын открыл глаза.
«Я надеюсь, когда-нибудь он полностью выздоровеет. Я так мечтаю, что он сможет снова назвать меня "мама"», — поделилась с журналистами Вэй.
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