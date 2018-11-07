Китаянка дождалась выхода сына из комы через 12 лет

Китаец вышел из комы, в которую он впал из-за аварии, через 12 лет, все эти годы за ним ухаживала мать.

В Китае пожилая женщина 12 лет ухаживала за своим сыном, который находился в коме. Через 12 лет ежедневного ухода он открыл глаза и начал восстанавливаться.

Китаец Ван Шубао попал в аварию еще в 2006 году и в результате впал в кому, рассказывает The Mirror. Его полностью парализовало. Но его мать не стала отчаиваться и начала ежедневно ухаживать за ним.

Она отдала врачам все деньги, а потом еще взяла в долг. Женщина каждый день приходила к сыну, ухаживала за ним, делала массаж, перекладывала его, чтобы не образовалось пролежней и т.д.

И буквально несколько дней назад ее сын открыл глаза.

«Я надеюсь, когда-нибудь он полностью выздоровеет. Я так мечтаю, что он сможет снова назвать меня "мама"», — поделилась с журналистами Вэй.