Китай ждет "расплата за вирус" • 237 • Аналитика © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins В эпоху, закончившуюся вместе с началом пандемии коронавируса, Россия была по-своему уникальной страной, от которой постоянно требовали многомиллиардных репараций, компенсаций, а также публичного покаяния с отдачей территорий и посыпанием пеплом головы. Без труда можно вспомнить призывы и даже требования заплатить и покаяться за Вторую мировую войну, за немецких жертв Красной армии, за "раздел Польши", за "голодомор", за Крым, за "Боинг", за Курильские острова, за "применение химического оружия на британской территории" (то есть за "кейс Скрипаля"), за дело ЮКОСа, за глобальное потепление (из-за российских нефти и газа), за "Северный поток", за Донбасс, а также за вмешательство в выборы и референдумы, проходившие в США, Великобритании, Черногории, Мадагаскаре и так далее. Коронавирус изменил ситуацию, но не совсем в лучшую сторону. Просто клуб стран, от которых продвинутый западный мир (и его сателлиты) требуют триллионов долларов в виде компенсаций и репараций, внезапно расширился — и теперь Россия в нем находится вместе с Китаем, от которого уже начинают требовать триллионы долларов в качестве компенсаций за экономический ущерб, а также человеческие жизни, унесенные коронавирусом, который Дональд Трамп специально и последовательно называет "китайским". Суть обвинений сводится к следующему (псевдо)рассуждению, которое схематично можно сформулировать так: "Если бы Китай вовремя рассказал западным странам, что найден новый страшный вирус, то страны цивилизованного Запада подготовились бы и эпидемии не было. А Китай все скрыл, врачей-правдорубов цензурировал, и вообще он теперь должен ответить за весь экономический ущерб и потерянные жизни граждан западного мира, которые умерли из-за действий Пекина". Требование очевидно абсурдное, но нужно быть очень наивным (и плохо знать специфику мышления наших западных партнеров), чтобы подумать, что эта абсурдность (не говоря уже про имиджевые соображения) остановит попытки принуждения Китая к оплате и покаянию. Одна из ведущих британских газет, The Daily Mail, в своем воскресном выпуске Mail on Sunday излагает цели и методы борьбы за китайские деньги: "Китай должен нам 351 миллиардов фунтов стерлингов (433 миллиарда долларов США. — Прим. ред.). Британия должна преследовать Пекин через международные суды (для получения. — Прим. ред.) компенсации за коронавирус, утверждают серьезные исследователи. Пятнадцать влиятельных членов Консервативной партии призывают "пересмотреть" отношения Великобритании с Китаем. <...> С момента начала эпидемии ведущие экономики мира пострадали на 3,2 триллиона фунтов (3,95 триллиона долларов США. — Прим. ред.). Исследование показывает, что этого можно было бы избежать, если бы Китай был более честным". Авторитетное исследование, на которое ссылается Mail on Sunday, — это "расследование" мозгового центра Henry Jackson Society, в котором вина за эпидемию возложена именно на действия правительства Китая. Проект американского агентства Bloomberg публикует обстоятельное изучение юридических перспектив исков в отношении Пекина в международных судах от практикующего адвоката, специализирующегося на подобных делах, который сухо констатирует, что процесс уже пошел, причем в самом прямом смысле: "В одних только США были поданы два коллективных иска против Китая за подавление информации о вирусе в ранней стадии (эпидемии. — Прим. ред.) и получение миллиардов (долларов. — Прим. ред.) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный вспышкой коронавируса". Если так будет продолжаться, то аналогичные иски будут поданы не только в американские, но и различные европейские, а также международные судебные инстанции. Помня о том, как нынешняя президентская администрация США относится к Китаю и "китайской угрозе", можно предположить, что такие действия получат максимальную политическую поддержку, особенно с учетом того, что списывание собственных ошибок на действия внешнего врага — это известная политическая тактика, которой американцы (да и не только они) успешно пользовались в отношении России (и не только ее). Кстати, российский опыт демонстрирует, что очевидная юридическая ничтожность обвинений такого рода вообще никак не повлияет на судебные перспективы подобных исков (мы это уже проходили несколько раз), не говоря уже о том, что британское правительство может с успехом применить против Пекина свое секретное оружие, обнуляющее с точки зрения британцев любую тактику защиты. Это оружие — боевое "хайли лайлки" ("очень вероятно"), та самая волшебная формулировка, которая освобождает наших лондонских геополитических оппонентов от необходимости вообще предоставлять какие-то вменяемые доказательства российской вины в тех преступлениях, в которых обвиняется Москва. Не нужно испытывать иллюзий: для Китая на Западе уже нашли (или совсем-совсем скоро найдут) и своего "китайского Браудера", и "китайского Ходорковского", и даже реальных жертв эпидемии, а также китайских врачей из Уханя, пострадавших от ошибок региональных китайских чиновников. И их будут довольно цинично "посмертно" использовать для того, чтобы стрясти с живых китайцев триллионы живых долларов. Актуально Эксперт: Трамп хочет побольнее "ударить" по Китаю 20 марта, 21:45 Впрочем, шансы реально получить от Пекина эти триллионы призрачны. Но суть не этом, а в том, чтобы избавить рядовых жителей Евросоюза или США от недовольства, что эпидемия в западном мире приобрела катастрофические масштабы с катастрофическими же экономическими последствиями. Несмотря на все медийные усилия, вряд ли рядовых европейцев и американцев удастся убедить, что причина всех проблем — это предполагаемая китайская скрытность. Однако эти же обыватели в течение нескольких недель смотрели в западных СМИ репортажи о том, какие меры правительство КНР предпринимает для борьбы с эпидемией, включая блокированные жилые комплексы, доставку еды на дронах, массовое тестирование, остановку предприятий и даже срытые дороги между регионами, охраняемые полицией. Это все преподносилось как доказательства "авторитарности" и нерациональности пекинских властей. Но теперь, указывая на эти же репортажи, можно спросить истцов о том, какие еще наглядные и шокирующие действия (не заявления, а именно действия) должны были быть предприняты, чтобы Борис Джонсон и Дональд Трамп поверили, что дело серьезное. Даже как пиар-акция все иски в адрес Китая будут довольно бесполезной затеей, а вот как повод для введения антикитайских экономических санкций они отлично подойдут. Собственно, для этих санкций все, скорее всего, и затевается.





