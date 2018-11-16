Китай ждет большей свободы на рынке с Россией, заявил премьер Госсовета КНР

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о работе над «облегчением взаимного доступа» на рынок с Россией. Китай готовится углублять сотрудничество с Москвой в различных сферах, включая экономику, энергетику и инновации.

Заявление Ли Кэцяна по дальнейшему партнерству с Россией опубликовало у себя МИД КНР. Премьер отмечает, что сегодня у Москвы и Пекина есть множество возможностей для этого.

«Китай готов продолжить углублять сотрудничество с Россией в торговле, в сфере инвестиций и финансов, энергетики и инноваций», - подчеркнул Ли Кэцян.

Партнерство касается также области высоких технологий.

При этом премьер Госсовета обратил особое внимание на то, что российско-китайское сотрудничество должно идти на пользу и взаимную выгоду народам обеих стран.