Китай заявил свои права на Тайвань, США назвали КНР главным соперником

Автор:

Латышев Сергей

США и Китай обменялись новогодними «любезностями», не оставляющими никаких сомнений в том, что многоплановый конфликт между двумя ведущими мировыми державами будет главным содержанием не только наступившего года, но и в дальнейшем.

И это сулит целый ряд выгод России, способной успешно конкурировать с этим странами только в военной сфере. От того, кому будет подыгрывать Москва, зависит, чем и в пользу кого это соперничество завершится. И, главное, удастся ли победителю настолько усилиться за счёт своего поверженного соперника, чтобы в дальнейшем диктовать всему миру свою волю. Эта схватка гигантов, повторим, даёт Москве очень серьёзные карты в руки, которыми она просто обязана умело воспользоваться. Китай в схожей ситуации во второй половине прошлого века своих шансов, кстати, не упустил, заложив именно тогда основу своего нынешнего процветания и могущества.

Не секрет, что американский истеблишмент считает Россию своим врагом, но врагом только военным и геополитическим, способным сорвать интриги Вашингтона в тех или иных странах. Китай же в США считают с некоторых пор ещё более опасным врагом, в военном отношении почти равным России, но зато в экономическом, финансовом и торговом — превосходящим все остальные угрозы по этой части вместе взятые. Трудолюбивое население Китая в разы больше американского, реальная экономика — тоже больше. Ни одна другая страна не сможет быстро обанкротить США, кроме КНР, крупнейшего американского кредитора. Причём, несмотря на замедление темпов роста китайской экономики, она всё равно растёт втрое большими темпами, чем американская, которая тоже начала тормозить.