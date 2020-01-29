Китай запретил своим туристам въезд в Россию из-за ситуации с коронавирусом

"Мы ретранслировали решение, которые приняли сами китайские власти", - подчеркнул Барзыкин в разговоре с телеканалом "360". По его словам, ограничение на въезд продлится до конца февраля, примерно до 20-х чисел.

После того как ситуация с коронавирусом в Китае вернется в норму, Россия снова начнет принимать туристов из этой страны, пояснил он. Китайские тургруппы, находящиеся в России, не будут отправлять на родину, добавил Барзыкин.

По его словам, приехавшие в Россию до начала эпидемии не представляют никакой опасности.