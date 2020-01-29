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Китай запретил своим туристам въезд в Россию из-за ситуации с коронавирусом

29 января 2020, 05:09  •  21 • В мире
Россия не будет принимать организованные группы туристов из Китая. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, такое решение принял сам Пекин.
"Мы ретранслировали решение, которые приняли сами китайские власти", - подчеркнул Барзыкин в разговоре с телеканалом "360". По его словам, ограничение на въезд продлится до конца февраля, примерно до 20-х чисел.
После того как ситуация с коронавирусом в Китае вернется в норму, Россия снова начнет принимать туристов из этой страны, пояснил он. Китайские тургруппы, находящиеся в России, не будут отправлять на родину, добавил Барзыкин.
По его словам, приехавшие в Россию до начала эпидемии не представляют никакой опасности.

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