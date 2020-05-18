Китай заплатит 2 млрд за коронавирус: В США хотят в 10 раз больше

Китай выплатит компенсацию странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19. На эти цели Пекин выделит 2 миллиарда долларов, заявил лично глава Поднебесной Си Цзиньпин.

Он уточнил, что средства будут выплачены в течение двух лет. При этом деньги получат в основном развивающиеся страны, пояснил глава Китая. Кроме того, на территории страны в сотрудничестве с ООН будут организованы глобальный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны.

Примечательно, что в США считают, что этой компенсации недостаточно. Так, агентство Bloomberg пишет, что компенсация должна быть в тысячу раз больше - 2 триллиона долларов. Но и этого, по мнению издания, недостаточно для возмещения всех потерь мировой экономики, так как они составили 5 триллионов долларов.

Напомним, что первым выплату компенсации от Китая потребовал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Поднебесная должна всему миру за то, что вовремя не предотвратила эпидемию.