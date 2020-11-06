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Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
06 ноября 2020, 05:45 • 139 • Политика
Китай приостановил въезд из России по визам. В посольстве Поднебесной в Москве рассказали, для кого сделают исключение.
Китай ограничил въезд гражданам России по некоторым категориям виз и виду на жительство. Об этом официально уведомила пресс-служба посольства Поднебесной в Москве.
Сообщается, что причиной временного запрета на въезд стало ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи". Исключение сделано для дипломатических и служебных виз, виз вежливости и виз категории С.
Добавляется, что в зависимости от ситуации Пекин будет корректировать принимаемые меры и извещать обо всех изменениях.
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