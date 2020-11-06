Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой

Китай ограничил въезд гражданам России по некоторым категориям виз и виду на жительство. Об этом официально уведомила пресс-служба посольства Поднебесной в Москве.

Сообщается, что причиной временного запрета на въезд стало ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Запрет касается поездок для решения "личных вопросов и воссоединения семьи". Исключение сделано для дипломатических и служебных виз, виз вежливости и виз категории С.

Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию, - говорится в заявлении посольства.

Добавляется, что в зависимости от ситуации Пекин будет корректировать принимаемые меры и извещать обо всех изменениях.