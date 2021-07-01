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Китай захотел "армию мирового класса"

01 июля 2021, 10:20  •  156 • Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о необходимости "превратить НОАК в армию мирового класса". Речь идёт не только о модернизации вооружённых сил Китая, но и о подготовке кадров и использовании достижений науки и техники.
Во время своей речи в рамках торжественного собрания по случаю 100-летия основания Компартии Китая председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявил о необходимости модернизировать национальную оборону страны.
В том числе заговорил он и о необходимости превратить народно-освободительную армию (НОАК) "в армию мирового класса". Рассуждая об этом, Си Цзиньпин призвал при помощи усиленных способностей и надёжных средств обеспечивать защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая.
Отдельно председатель КНР упомянул и о необходимости "твёрдо придерживаться пути укрепления армии с китайской спецификой". Сообщил политик и о необходимости усиления армии страны - и за счёт подготовки высококлассных специалистов, и с помощью достижений науки и техники.
"Мы должны сохранить абсолютное лидерство партии над армией, твёрдо придерживаться пути укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне способствовать политическому строительству армии, реформе по укреплению армии, повышать боеспособность армии за счёт научно-технического прогресса, усиливать армию за счёт высококвалифицированных кадров, командовать армией в соответствии с законом", - цитирует его слова РИА Новости.

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