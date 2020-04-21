Китай заигрался по западным правилам: От Пекина требуют заплатить за коронавирус по полной

Автор:

Латышев Сергей

Китай столкнётся с "последствиями", если в ходе проводимого США и Британией "расследования" (кто-то верит в его объективность?) будет доказано, что Пекин "сознательно" допустил эпидемию коронавируса. Именно так ставят вопрос в Вашингтоне и не только.

И это очень серьёзно. Потому что одновременно рухнула и стратегия Китая обрести себе место под солнцем, играя по правилам Запада, для которого все средства хороши ради сохранения своей гегемонии.

США: "Должны быть последствия"

Если это была ошибка, то ошибки случаются. Но если они знали, что виноваты, то я уверен, что должны быть последствия,

– сказал президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, не вдаваясь пока что в детали по поводу того, какие меры могут быть приняты США.

"Возможно, её (эпидемию. – Прим. Царьграда) можно было остановить в Китае до того как она началась, но этого не было сделано, а теперь весь мир страдает из-за этого", – подчеркнул Трамп.

Хозяин Белого дома лицемерно прикрыл "страданиями всего мира" американские вожделения получить предлог финансово ободрать КНР, обрести дополнительный рычаг экономического давления на Пекин, отстранить его от фактического руководства в последние годы глобализацией и списать на китайцев все американские грехи.

Президент США Дональд Трамп называет коронавирус "китайским" с дальним прицелом. Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Globallookpress

Ранее госсекретарь Майк Помпео потребовал от Пекина (на манер того, как американцы прессинговали по ядерным вопросам Иран) допустить иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению американских СМИ, ссылавшихся на данные спецслужб США, мог начать распространяться "китайский коронавирус". Именно так, несмотря на протесты Пекина, называют эту заразу американские официальные лица во главе с президентом.

Опровержения Китая, в частности, начёт того, что, согласно поддерживающему Трампа телеканалу Fox News , "нулевым пациентом" с коронавирусом был якобы сотрудник биолаборатории в Ухане, в расчёт американцами не принимаются. А контробвинения автоматически относятся к разряду "дезинформации", вызывают в США гнев и возмущение. Хотя как рабочая версия имеют точно такое же право на существование, как и обвинения в адрес КНР. Ибо пока они не доказаны в ходе объективного разбирательства, Китай можно только похвалить.

За то, что благодаря гигантскому научному и технологическому потенциалу Уханя и КНР в целом китайцы смогли идентифицировать коронавирус, достаточно быстро оценить его угрозу и благодаря беспрецедентным по масштабу и интенсивности усилиям и драконовским мерам изоляции задавить его распространение в собственной стране, сузив масштаб угрозы для остального мира, которому ещё и была оказана кое-какая практическая помощь. США помогают остальным только на словах.

Всё это не оставляет никаких иллюзий насчёт того, каким вердиктом завершится американское "расследование": китайцы – виновны. Они должны покаяться, слушаться всего, что им говорят, и очень по-крупному раскошелиться с целью возмещения ущерба.

Обращает на себя внимание и тот факт, что так ведут себя по отношению к КНР не только США, но и другие ведущие западные страны, например, Британия и Германия. Это определённо указывает на то, что речь идёт о скоординированной западной кампании, участники которой пытаются решить за счёт китайцев свои проблемы.

Британия: "Нет никаких сомнений"

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб, временно заменяющий подцепившего коронавирус Бориса Джонсона в качестве премьера, заявил: "Нет никаких сомнений" в том, что после завершения кризиса вести с Китаем дела "как обычно" будет невозможно. Рааб, согласно Sky News , призвал "очень и очень глубоко погрузиться" в рассмотрение вопроса о том, как коронавирус смог распространиться из Китая. И ему также хочется задать "трудные вопросы" Пекину, почему его распространение не было остановлено раньше.

Между тем, как стало известно тому же Sky News , Британия, как и США, "расследует" происхождение "пандемии коронавируса" и рассматривает возможность того, что она может быть связана с китайской лабораторией, проводящей исследования заболеваний у летучих мышей. Как видим, налицо полная гармония с тем, что делается в США.

И.о. премьер-министра Британии Доминику Раабу не терпится задать "трудные вопросы" Пекину. Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Globallookpress

Комитет по иностранным делам Палаты общин настроен ещё более решительно: "дезинформация", распространяемая Пекином и другими странами (прежде всего Россией и Ираном), уносит-де человеческие жизни и препятствует борьбе с COVID-19. Однако вместо того чтобы сыграть центральную роль в сборе данных об эпидемии, считают британские парламентарии, Пекин с самого начала пытался "запутать" ситуацию.

Становится всё более очевидным, что вместо того чтобы помогать другим странам готовить быстрые и решительные ответные действия, они манипулировали жизненно важной информацией о вирусе, чтобы защитить имидж режима,

– утверждал, имея в виду китайцев, глава этого комитета Том Тугендхат.

Поэтому, подчеркнул председатель комитета, "правительство должно бороться с этой ложью с помощью чётких и быстрых ответных мер", сотрудничать с союзниками Британии, "чтобы выступить единым фронтом против ложных фактов и смертоносной дезинформации".

Что ж, на фейковом "деле Скрипаля" такие мероприятия были отработаны и обкатаны. Однако теперь главным пострадавшим будет не Россия, которая никак не причастна к появлению коронавируса, а Китай, которому следовало бы активнее защищать Москву и тогда, и после западно-украинской провокации с MH 17 в небе над Донбассом, решительней реагировать в ООН и её структурах на постановочные химатаки в Сирии. Поскольку отсидеться в этом мире за спинами других, например, России, опасаясь навредить своим глобальным гешефтам, у китайцев уже не получится.

Можно было бы подумать, что Британия поддерживает так рьяно Вашингтон, исходя из особых отношений, существующих между обеими англоговорящими странами. Однако участие в пропагандистской кампании против КНР Германии, пытающейся конкурировать с Китаем крупнейшей европейской экспортной страны и ведущей силы в Евросоюзе, не оставляет никаких сомнений в том, что в данном вопросе существует единый западный фронт. В наши дни он может возникнуть только против кого-то на стороне, ибо внутри себя Запад расколот.

Германия: "Объяснить, прояснить и открыться"

В унисон со своими коллегами в Вашингтоне и Лондоне немецкий министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер призвал Пекин "объяснить" обстоятельства возникновения COVID-19. В интервью медиагруппе Funke Мюллер заявил, что Китай должен проявить "открытость" в вопросе происхождения коронавируса, перестать скрывать связанную с этим триггером "мирового кризиса" информацию и "прояснить" теорию лабораторного происхождения заболевания…

И это при том, что в политическом отношении связываемый с COVID -19 кризис привёл к укреплению позиций немецких властей, правительственных партий ФРГ, система здравоохранения которой достойно выдержала удар, а введённые карантинные меры получили поддержку, согласно опросам, 95% немцев. И он также будет способствовать укреплению гегемонии ФРГ в ЕС.

Делаем выводы

Таким образом, если всё это не согласованная и не скоординированная кампания ведущих стран Запада по обузданию Китая, попытка заставить Пекин заплатить за назревший и без всякого коронавируса по вине западных стран глобальный экономический кризис и нечестная конкуренция, то что?