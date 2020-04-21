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Китай заигрался по западным правилам: От Пекина требуют заплатить за коронавирус по полной
21 апреля 2020, 15:10 • 53 • В мире
Ведущие страны Запада в унисон требуют от Пекина объяснить, откуда взялся коронавирус, и сами "расследуют" эту тёмную историю, чтобы обвинить Китай в мировом кризисе с далеко идущими целями.
Автор:
Латышев Сергей
Китай столкнётся с "последствиями", если в ходе проводимого США и Британией "расследования" (кто-то верит в его объективность?) будет доказано, что Пекин "сознательно" допустил эпидемию коронавируса. Именно так ставят вопрос в Вашингтоне и не только.
И это очень серьёзно. Потому что одновременно рухнула и стратегия Китая обрести себе место под солнцем, играя по правилам Запада, для которого все средства хороши ради сохранения своей гегемонии.
США: "Должны быть последствия"
– сказал президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, не вдаваясь пока что в детали по поводу того, какие меры могут быть приняты США.
"Возможно, её (эпидемию. – Прим. Царьграда) можно было остановить в Китае до того как она началась, но этого не было сделано, а теперь весь мир страдает из-за этого", – подчеркнул Трамп.
Хозяин Белого дома лицемерно прикрыл "страданиями всего мира" американские вожделения получить предлог финансово ободрать КНР, обрести дополнительный рычаг экономического давления на Пекин, отстранить его от фактического руководства в последние годы глобализацией и списать на китайцев все американские грехи.
Президент США Дональд Трамп называет коронавирус "китайским" с дальним прицелом. Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Globallookpress
Ранее госсекретарь Майк Помпео потребовал от Пекина (на манер того, как американцы прессинговали по ядерным вопросам Иран) допустить иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению американских СМИ, ссылавшихся на данные спецслужб США, мог начать распространяться "китайский коронавирус". Именно так, несмотря на протесты Пекина, называют эту заразу американские официальные лица во главе с президентом.
Опровержения Китая, в частности, начёт того, что, согласно поддерживающему Трампа телеканалу Fox News, "нулевым пациентом" с коронавирусом был якобы сотрудник биолаборатории в Ухане, в расчёт американцами не принимаются. А контробвинения автоматически относятся к разряду "дезинформации", вызывают в США гнев и возмущение. Хотя как рабочая версия имеют точно такое же право на существование, как и обвинения в адрес КНР. Ибо пока они не доказаны в ходе объективного разбирательства, Китай можно только похвалить.
За то, что благодаря гигантскому научному и технологическому потенциалу Уханя и КНР в целом китайцы смогли идентифицировать коронавирус, достаточно быстро оценить его угрозу и благодаря беспрецедентным по масштабу и интенсивности усилиям и драконовским мерам изоляции задавить его распространение в собственной стране, сузив масштаб угрозы для остального мира, которому ещё и была оказана кое-какая практическая помощь. США помогают остальным только на словах.
Всё это не оставляет никаких иллюзий насчёт того, каким вердиктом завершится американское "расследование": китайцы – виновны. Они должны покаяться, слушаться всего, что им говорят, и очень по-крупному раскошелиться с целью возмещения ущерба.
Обращает на себя внимание и тот факт, что так ведут себя по отношению к КНР не только США, но и другие ведущие западные страны, например, Британия и Германия. Это определённо указывает на то, что речь идёт о скоординированной западной кампании, участники которой пытаются решить за счёт китайцев свои проблемы.
Британия: "Нет никаких сомнений"
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб, временно заменяющий подцепившего коронавирус Бориса Джонсона в качестве премьера, заявил: "Нет никаких сомнений" в том, что после завершения кризиса вести с Китаем дела "как обычно" будет невозможно. Рааб, согласно Sky News, призвал "очень и очень глубоко погрузиться" в рассмотрение вопроса о том, как коронавирус смог распространиться из Китая. И ему также хочется задать "трудные вопросы" Пекину, почему его распространение не было остановлено раньше.
Между тем, как стало известно тому же Sky News, Британия, как и США, "расследует" происхождение "пандемии коронавируса" и рассматривает возможность того, что она может быть связана с китайской лабораторией, проводящей исследования заболеваний у летучих мышей. Как видим, налицо полная гармония с тем, что делается в США.
И.о. премьер-министра Британии Доминику Раабу не терпится задать "трудные вопросы" Пекину. Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Globallookpress
Комитет по иностранным делам Палаты общин настроен ещё более решительно: "дезинформация", распространяемая Пекином и другими странами (прежде всего Россией и Ираном), уносит-де человеческие жизни и препятствует борьбе с COVID-19. Однако вместо того чтобы сыграть центральную роль в сборе данных об эпидемии, считают британские парламентарии, Пекин с самого начала пытался "запутать" ситуацию.
– утверждал, имея в виду китайцев, глава этого комитета Том Тугендхат.
Поэтому, подчеркнул председатель комитета, "правительство должно бороться с этой ложью с помощью чётких и быстрых ответных мер", сотрудничать с союзниками Британии, "чтобы выступить единым фронтом против ложных фактов и смертоносной дезинформации".
Что ж, на фейковом "деле Скрипаля" такие мероприятия были отработаны и обкатаны. Однако теперь главным пострадавшим будет не Россия, которая никак не причастна к появлению коронавируса, а Китай, которому следовало бы активнее защищать Москву и тогда, и после западно-украинской провокации с MH17 в небе над Донбассом, решительней реагировать в ООН и её структурах на постановочные химатаки в Сирии. Поскольку отсидеться в этом мире за спинами других, например, России, опасаясь навредить своим глобальным гешефтам, у китайцев уже не получится.
Можно было бы подумать, что Британия поддерживает так рьяно Вашингтон, исходя из особых отношений, существующих между обеими англоговорящими странами. Однако участие в пропагандистской кампании против КНР Германии, пытающейся конкурировать с Китаем крупнейшей европейской экспортной страны и ведущей силы в Евросоюзе, не оставляет никаких сомнений в том, что в данном вопросе существует единый западный фронт. В наши дни он может возникнуть только против кого-то на стороне, ибо внутри себя Запад расколот.
Германия: "Объяснить, прояснить и открыться"
В унисон со своими коллегами в Вашингтоне и Лондоне немецкий министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер призвал Пекин "объяснить" обстоятельства возникновения COVID-19. В интервью медиагруппе Funke Мюллер заявил, что Китай должен проявить "открытость" в вопросе происхождения коронавируса, перестать скрывать связанную с этим триггером "мирового кризиса" информацию и "прояснить" теорию лабораторного происхождения заболевания…
И это при том, что в политическом отношении связываемый с COVID-19 кризис привёл к укреплению позиций немецких властей, правительственных партий ФРГ, система здравоохранения которой достойно выдержала удар, а введённые карантинные меры получили поддержку, согласно опросам, 95% немцев. И он также будет способствовать укреплению гегемонии ФРГ в ЕС.
Делаем выводы
Таким образом, если всё это не согласованная и не скоординированная кампания ведущих стран Запада по обузданию Китая, попытка заставить Пекин заплатить за назревший и без всякого коронавируса по вине западных стран глобальный экономический кризис и нечестная конкуренция, то что?
Ответ на этот вопрос очевиден. Если максимально кратко, это, как видим, – западный заговор, который уже невозможно скрывать, направленный под предлогом коронавируса против страны, слишком хорошо игравшей по западным же правилам, которые теперь по этой причине следует переписать, чтобы освободить от находящихся себе на уме китайцев пьедестал глобализации для самих себя после того как мир к ней вернётся.
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