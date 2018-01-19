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Китай вывел на орбиту рекордное число спутников

19 января 2018, 13:54  •  60 • В мире
Успешный старт ракеты с шестью спутниками впервые провели в КНР
Ракета-носитель "Великий поход-11" успешно стартовала с космодрома Цзюцюань в Китае, сообщили местные СМИ.
Запуск "Великого похода" прошел в пятницу, 19 января, в 12:12 по местному времени. Отмечается, что все системы отработали штатно.
Ракета вывела на орбиту шесть космических аппаратов. Это стало рекордом для космической отрасли КНР. Ранее Китай одновременно запускал в космос ракеты с четырьмя и пять спутниками.

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