Китай вывел на орбиту рекордное число спутников

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Успешный старт ракеты с шестью спутниками впервые провели в КНР

Ракета-носитель "Великий поход-11" успешно стартовала с космодрома Цзюцюань в Китае, сообщили местные СМИ.

Запуск "Великого похода" прошел в пятницу, 19 января, в 12:12 по местному времени. Отмечается, что все системы отработали штатно.

Ракета вывела на орбиту шесть космических аппаратов. Это стало рекордом для космической отрасли КНР. Ранее Китай одновременно запускал в космос ракеты с четырьмя и пять спутниками.