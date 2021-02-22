|
Китай выступил с предложением к новой администрации США
22 февраля 2021, 09:05 • 149 • Политика
Китай впервые за несколько лет обратился с предложением к США. Обращение было адресовано к новой администрации Штатов.
США за последние несколько лет фактически остановили диалог с Китаем, однако Пекин готов работать над восстановлением диалога между двумя странами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
"Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем", - сказал он в ходе открытия форума "Ланьтин" в Пекине.
При этом он подчеркнул, что хотя и между США и КНР большие культурные, исторические различия, главной целью должно быть укрепление взаимопонимания путём диалога. При этом Китай также призвал не давать различиям определять отношения между двумя странами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
149
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2021, 09:35
|
17 февраля 2021, 09:00
|
21 февраля 2021, 18:25
|
16 февраля 2021, 01:35
|
18 февраля 2021, 08:50
|
15 февраля 2021, 21:55
|
16 февраля 2021, 10:45