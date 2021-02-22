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Китай выступил с предложением к новой администрации США

22 февраля 2021, 09:05  •  149 • Политика
Китай впервые за несколько лет обратился с предложением к США. Обращение было адресовано к новой администрации Штатов.
США за последние несколько лет фактически остановили диалог с Китаем, однако Пекин готов работать над восстановлением диалога между двумя странами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
"Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем", - сказал он в ходе открытия форума "Ланьтин" в Пекине.
При этом он подчеркнул, что хотя и между США и КНР большие культурные, исторические различия, главной целью должно быть укрепление взаимопонимания путём диалога. При этом Китай также призвал не давать различиям определять отношения между двумя странами.

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