Китай выступил с предложением к новой администрации США

Китай впервые за несколько лет обратился с предложением к США. Обращение было адресовано к новой администрации Штатов.

США за последние несколько лет фактически остановили диалог с Китаем, однако Пекин готов работать над восстановлением диалога между двумя странами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем", - сказал он в ходе открытия форума "Ланьтин" в Пекине.

При этом он подчеркнул, что хотя и между США и КНР большие культурные, исторические различия, главной целью должно быть укрепление взаимопонимания путём диалога. При этом Китай также призвал не давать различиям определять отношения между двумя странами.