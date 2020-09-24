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Китай выступил против внешнего вторжения в дела Белоруссии: МИД КНР сделал заявление
24 сентября 2020, 15:25 • 83 • Политика
Китайская Народная Республика выступила против внешнего вторжения во внутренние дела Белоруссии. МИД КНР сделал официальное заявление.
В частности, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя прошедшую инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил о том, что Китай с уважением относится к выбору белорусского народа.
Также во время брифинга Вэньбинь добавил, что его страна выступает против создания волнений в стране внешними силами.
Ранее Евросоюз выступил с официальным заявлением. В ЕС посчитали инаугурацию Лукашенко недостаточно демократически легитимной. В официальном заявлении ЕС сказано, что такой шаг ведёт к углублению кризиса в Белоруссии.
Отметим, что, по мнению немецкого политолога Александра Рара, Евросоюз будет отрезать Белоруссию от Европы. Хотя санкции вводить и не будут, но экономическое давление будет сильным.
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