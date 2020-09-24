Китай выступил против внешнего вторжения в дела Белоруссии: МИД КНР сделал заявление

В частности, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя прошедшую инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил о том, что Китай с уважением относится к выбору белорусского народа.

Также во время брифинга Вэньбинь добавил, что его страна выступает против создания волнений в стране внешними силами.

Ранее Евросоюз выступил с официальным заявлением. В ЕС посчитали инаугурацию Лукашенко недостаточно демократически легитимной. В официальном заявлении ЕС сказано, что такой шаг ведёт к углублению кризиса в Белоруссии.

Отметим, что, по мнению немецкого политолога Александра Рара, Евросоюз будет отрезать Белоруссию от Европы. Хотя санкции вводить и не будут, но экономическое давление будет сильным.