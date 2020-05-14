Китай выходит на тропу войны? В Пекине заявили о подавлении амбиций США

Автор:

Цыганов Александр

Чтобы "подавить стратегические амбиции США", Китаю необходимо обзавестись как минимум тысячей дополнительных ядерных боеголовок. Такое заявление сделал только что главный редактор влиятельного внешнеполитического издания The Global Times Ху Сицзинь. Эти слова, как сообщается, уже вызвали активное обсуждение в Китае.

"Восточный ветер" в направлении Америки

Там же китайский журналист назвал цифру в 100 необходимых для укрощения США межконтинентальных баллистических ракет "Дунфэн-41" (Dongfeng-41 или DF-41). Эти МБР, название которых переводится как "Восточный Ветер", составляют основу стратегической ядерной мощи КНР. Твёрдотопливная трёхступенчатая ракета стартовой массой около 80 тонн фактически только и способна доставить до США до 10 блоков с ядерной боевой частью каждая. Причём китайцы не особенно стесняются своих открытых мечтаний, что такие блоки до мегатонны мощностью в состоянии сделать с американскими городами.

Ну, тут, как говорится, каков запрос – таков и ответ. Американцы не стесняются своей агрессивности, соответственно, и их в Китае рассматривают как потенциальную военную цель.

Правда, за пределами Китая мало кто точно знает, сколько ракет "Дунфэн-41" находится в руках распоряжающегося ими 2-го артиллерийского корпуса Народно-освободительной армии Китая. Официально Пекин таких данных не публикует. Авторитетный же Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) считает, что у КНР имеется не менее 290 ядерных боеголовок.

Если так, то это, надо признать, копейки в сравнении с тем потенциалом, которым разрешено обладать России и США по положениям Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). А им предусмотрены ограничения количества ядерных боезарядов до 1 550 единиц для каждой стороны и по 700 носителей для них в виде межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.

Твёрдотопливная трёхступенчатая ракета стартовой массой около 80 тонн фактически только и способна доставить до США до 10 блоков с ядерной боевой частью каждая. Фото: Xinhua/Han Yuqing/ Globallookpress

На деле, по данным того же SIPRI, США обладают в три раза большим количеством боеголовок – 4 435. Но они пребывают "в режиме хранения", то есть в неразвёрнутом состоянии. Сколько времени потребуется, чтобы их развернуть, точно не сообщалось, но военные утверждают, что этот срок не будет слишком большим.

В общем, озабоченность Пекина в условиях непрерывных нападок и угроз со стороны Вашингтона можно понять. И данная публикация – а в Поднебесной по-прежнему ничего просто так не публикуется – является ещё и ответом на всё чаще раздающиеся из США наглые требования к Москве втянуть китайцев в договор СНВ-3. Каковой договор надо срочно продлять, поскольку он истекает уже в 2021 году, но по поводу продления американцы откровенно куражатся. Ведя, таким образом, дело к разрыву последнего документа, дающего возможности контроля ядерных вооружений.

"Москва должна заставить Пекин…"

Поводом же для подобных заявлений стало выступление на днях специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Встав в характерную ныне для американских политиков позицию, Биллингсли объявил, что договор СНВ-3 является ущербным потому, что в нём не участвует Китай. Так что если Москва хочет продления договора, то пусть она заставит Пекин вступить в него. А Вашингтон, дескать, умывает руки: "США не заинтересованы в контроле над вооружениями ради самого факта контроля над вооружениями".

Китай, как мы видим, позицию занимает жёсткую. Какую всегда и занимал: мол, если кто-то хочет сокращать ядерные наступательные вооружения, пусть этим и занимается, а для Пекина ядерное оружие – фактор сдерживания угроз, исходящих извне. Прежде всего от Америки. И необходимо оно, как не без ядовитинки сказано в китайском издании, для "подавления стратегических амбиций США".

Да и соответствующий арсенал китайский гораздо меньше, чем американский или русский.

А вчера в этой дискуссии принял участие и российский МИД. Как заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва предлагает Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Хотя бы на ближайшие пять лет, за которые можно будет "выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями".

Относительно же надежд Америки, что Россия будет для неё таскать каштаны из китайского камина, то русский дипломат назвал их нереалистичными. Никакой "китайский фактор" не может оказать какое-то влияние на позицию Москвы относительно продления договора по СНВ.

Любые идеи, касающиеся того, в чём может состоять будущий подход к контролю над вооружениями, нужно обсуждать в спокойной обстановке за переговорным столом, без попыток связать в один узел совершенно разнопорядковые проблемы и подходы, – передаёт ТАСС слова Рябкова. – Думаем, что в условиях, когда между Москвой и Вашингтоном накопилось огромное количество проблем в самых разных областях, отягощать и без того крайне сложную ситуацию дополнительными требованиями неправильно.

Кстати, а англичане с французами?

В общем, ответ Москвы Вашингтону оказался, как говорят в народе, "на обломись". Договор, конечно, полезный и вообще как "золотой стандарт в области разоружения", но это договор между двоими. И главное, что Москва и Пекин, при всей стратегической близости многих позиций во внешней политике, – не союзники. Не формальные союзники. А вот со стороны США в одном формальном альянсе с Америкой находятся ещё две не самые слабые ядерные державы – Франция и Великобритания.

Причём ядерный потенциал последней может вообще рассматриваться как часть американского. Ибо сколько бы Госдепартамент США ни рассказывал сказки про независимый характер британских ядерных вооружений, а Пентагон ещё с 1962 года включает их в американскую систему ядерного планирования. А британский арсенал достаточно внушителен: четыре атомных подводных ракетоносца типа "Вэнгард" с 16 ракетами "Трайдент-2" каждый. И ракеты эти – американского производства, так что сколько таких изделий известные своим жульничеством янки могут спрятать под британскими кроватями, – вопрос более чем открытый.

Если китайцы должны стать частью СНВ-3, то отчего такого же счастья должны лишиться французы с англичанами? Или тот же Израиль? Или Индия с Пакистаном? Ведь на сегодня в мире только официально насчитывается семь держав, обладающих ядерным оружием. И Израиль, который ничего официально не признаёт, но про ядерный потенциал которого достаточно хорошо известно заинтересованным разведкам.

И ещё – несколько "пороговых" стран: КНДР, Иран, Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Африка…

Как быть с контролем за их ядерными вооружениями?

Словом, если не заниматься увёртками, то Вашингтону логично было бы выйти с предложением провести очень серьёзную международную конференцию по ядерному оружию, где можно было бы предпринять пусть безнадёжные, но хотя бы попытки добиться общей позиции по нему. Аналогичным образом необходимо как-то договариваться о судьбе неядерного высокоточного оружия, о космическом оружии, и биологическом оружии, наконец. А до тех пор оставить, не ломая, хоть такой договор о контроле над ядерной смертью, каким является, при всех его недостатках, договор СНВ-3.