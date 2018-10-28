Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?

Темпы милитаризации Китая поражают, а руководство страны не скрывает агрессивных планов. Но против кого собирается воевать Китай: отбирать штат у Индии, возвращать власть над Тайванем или захватывать острова в Южно-Китайском море?

Автор:

Мельников Михаил

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прямым текстом заявил о том, что армия Китая готовится к войне. Недавно назначенный министр обороны страны Вэй Фэнхэ не менее откровенно сообщил, что «вызовы суверенитету Китая над Тайванем являются чрезвычайно опасными и приведут к военным действиям». Китай завершил развертывание своего первого полкового комплекта противовоздушной системы С-400 — самого совершенного оружия в истории мировой ПВО.

Все это говорит только об одном: недалеко от российских границ скоро будет очень жарко.

Опасный сосед

Территориальные претензии есть у Китая почти ко всем соседям. Какая-то логика в этом присутствует — в свое время Поднебесную изрядно пощипали колонизаторы. Но именно Китай выступает одним из катализаторов нарушения хрупкого равновесия, сложившегося в мире после Второй мировой войны, когда вновь установленные границы казались окончательными.

По кусочку он отщипывает территории стран экс-СССР — России, Киргизии, Казахстана: остров Даманский, пик «100 лет ВГО», Боз-Амир-Ходжент, остров Тарабаров...

Заявляет свои права на безлюдные острова в Южно-Китайском море, которые на картах обычно указаны как филиппинские.

Спорит с Японией насчет островов Сенкаку.

В одностороннем порядке передвинул границу с Бутаном, получив лишние 270 квадратных километров — весь мир, кроме Китая, считал их бутанскими.

Претендует на индийский штат Аруначал-Прадеш, захватил район Аксайчин и с тридцатилетним опозданием признал суверенитет Индии над штатом Сикким.

Не очень понимает, зачем вообще существует независимая Монголия (к слову, тайваньские власти лишь совсем недавно смирились с самим фактом наличия такого государства).

Так что список стран, против которых Китай может применить военную силу, весьма велик. У Василия Львовича Пушкина есть забавная поэма «Опасный сосед», ее название как нельзя лучше определяет статус Китая в глазах стран Юго-Восточной Азии.

Юго-восточная часть Тайваня. Фото: www.globallookpress.com

Конечно, Тайвань

Главным объектом агрессивных устремлений Китайской Народной Республики, безусловно, является... Китайская республика. Более известная нам по названию самого крупного своего острова — Тайваня.

С незапамятных времен он был частью Китая, но после победы коммунистов в гражданской войне 1946-50 гг. именно на Тайвань бежали прежние руководители страны во главе с Чан Кайши. Небольшой (размером с Ярославскую область) остров должен был стать их последним убежищем и одновременно могилой, но новые китайские власти допустили дипломатический просчет.