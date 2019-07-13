Китай вводит против США первые настоящие санкции

Автор:

Латышев Сергей

Как тут не вспомнить сакраментальную фразу из многочисленных анекдотов про украинцев: «А мене за що?» Или приписываемую различным авторам фразу: «Если собака кусает человека, это не новость. Новость – если человек кусает собаку».

Потому что то, о чём объявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, – это оно самое: «Ради обеспечения государственных интересов Китай введёт санкции в отношении американских предприятий, причастных к продаже вооружений Тайваню».

Это короткое предложение – революция. Потому что раньше Китай реагировал на многочисленные американские санкции, либо проглатывая их, либо отвечая более умеренными контрсанкциями в начатой между обеими странами Вашингтоном торговой войне. Американские ограничения посыпались, как из дырявого мешка, после того, как республиканская администрация решила, что Китай сильно «обдирает» и «наживается» на США и это противоречит национальным интересам страны. Хотя американские инвесторы и рантье от этого, напротив, в восторге.

Бумеранг возвращается

Затевая санкционную войну, администрация президента Дональда Трампа явно не рассчитывала, что Китай осмелится инициативно использовать тот же самый приём для защиты собственных национальных интересов – введение против США не контрсанкций, а самых настоящих санкций. И вот прецедент, касающийся самой больной для Китая темы – тайваньской, создан, и теперь может быть распространён для наказания зарвавшихся США и на другие сферы. Поскольку методичных увещеваний, настойчивых просьб, упрашиваний и предупреждений американцы совершенно не воспринимают. С самого начала было понятно, что США подают миру очень плохой пример – чуть что «чмырить» друг друга за то, что не нравится, санкциями. Но они это сделали и этим активно пользуются. Вот и начали получать «ответку», на которую сами напросились.

Китай «прорвало» после того, как Госдеп США одобрил продажу Тайваню, который Пекин считает своей сепаратистской провинцией, 108 танков M1A2 Abrams, 250 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и сопутствующего военного оборудования на сумму свыше 2,2 миллиарда долларов. Под сопутствующим оборудованием имеются в виду 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, более 300 пулеметов и проч.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан: «Никому не следует недооценивать решимость правительства и народа Китая защищать государственный суверенитет и территориальную целостность». Фото: AP / TASS

Китайцы завелись

Поставка Соединёнными Штатами вооружений Тайваню является серьёзным нарушением основополагающих норм международного права и международных отношений. Кроме того, это серьёзное нарушение принципа одного Китая, трёх совместных коммюнике, а также суверенитета и национальной безопасности КНР,

– так квалифицировал эту сделку Гэн Шуан.

«Тайвань остаётся неотъемлемой частью территории Китая, никому не следует недооценивать решимость правительства и народа Китая защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять внешнему вмешательству», – предупредил дипломат.

«Осознать серьёзность тайваньского вопроса, соблюдать принцип одного Китая и не играть с огнём по вопросу Тайваня» призвал США и глава МИД КНР Ван И. Он констатировал, что «несмотря на жёсткую позицию Китая и его решительный протест, правительство США одобрило поставку вооружений Тайваню». Министр выразил в связи с этим «серьёзную обеспокоенность», потребовав прекращения «официальных контактов США и Тайваня в любой форме», поскольку «тайваньский вопрос является внутренним делом Китая».

Глава МИД КНР Ван И: «Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая». Фото: www.globallookpress.com

Ещё более весомо прозвучало предупреждение китайского военного ведомства: «Вооружённые силы Китая выражают в связи с этим серьёзное недовольство и решительный протест. Американской стороне уже сделано строгое представление». Минобороны КНР потребовало от США немедленно аннулировать сделку и прекратить военные контакты с островом. Китайские военные предупредили американцев, что этот шаг «подрывает дальнейшее развитие отношений между вооружёнными силами двух стран и… вредит миру и стабильности в Тайваньском проливе».

В свете того, что Китай неоднократно заявлял о возможности применить силу для решения тайваньского вопроса, этот протест китайских военных приобретает особое звучание.

Не надо было провоцировать

Весьма показательно, что об этой крупной оборонной сделке американские СМИ сообщили в ходе последнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. А во время апрельского визита российского президента в Пекин два американских эсминца совершили демонстративный проход по Тайваньскому проливу, который был объявлен Вашингтоном акцией в защиту свободы судоходства, демонстрацией «приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Лучший «гарант» российско-китайской дружбы – это… президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Фактически Китай сейчас заговорил с США языком, на котором американцы ещё раньше начали говорить с Пекином. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в апреле, что они будут защищать Тайвань от «провокаций со стороны Китая» в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года. Данный закон обязывает США не только обеспечивать Тайбэй «оборонительным» оружием (купленные танки островитяне собираются зарыть в землю?), но и защищать остров, если Китай попытается использовать военную силу, чтобы восстановить над ним свой суверенитет.

Эти слова прозвучали после жёсткого предупреждения 2 января текущего года Вашингтону и Тайбэю со стороны председателя Си Цзиньпина, который назвал «настоящей катастрофой» независимость отколовшегося от Китая в 1949 году с американской помощью Тайваня. Он пообещал, что если Тайвань попробует провозгласить «независимость», то против «сепаратистов» и враждебных «внешних сил», то есть американцев, будет применена военная сила. Лидер КНР убеждён, что воссоединение страны не нанесёт вреда законным интересам других государств, в том числе экономическим, на Тайване, будет способствовать процветанию и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом.

Вот какие глубочайшие чувства попрали, вот на какую застарелую мозоль наступили и опасную рану разбередили американцы, продав Тайбэю крупную партию вооружений.

Лидеров России и Китая связывают не только национальные интересы их стран, но и личная дружба. Фото: www.globallookpress.com

Чем озабочен Си?

Следует также учитывать и ещё один момент, который нервирует Китай и заставляет его действовать решительно. Дело в том, что время в тайваньском вопросе работает не на Пекин. Чем дольше Тайвань будет оставаться отдельным государством, тем сильнее у его граждан будет выветриваться ощущение принадлежности к единой стране и одному народу, тем глубже пустит корни чисто местническая идентичность с большой дозой вестернизации. Ещё одно-два поколения, и жители острова будут реально считать его отдельной страной, а себя – не китайцами, а «тайваньчиками».

Так Китай получит свою «Украину», а США – непотопляемый авианосец у берегов главного экономического, а в перспективе и военного противника.

Подводим итоги

Поэтому на самом деле не стоит удивляться не только тому, что Китай объявил о введении против США первых настоящих санкций, но и тому, если в обозримом будущем, особенно в случае, если американцам удастся лишить китайцев выгод двусторонней торговли, те самым решительным образом возьмутся за тайваньскую проблему.

Без развития стратегического партнёрства и дружбы с Россией вернуть свою «Украину» Китаю, однако, будет непросто. Мощную заинтересованность Пекина в себе Россия просто обязана эффективно использовать. Китаю в своё время это блестяще удалось.