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Китай встал на сторону России в споре о Ту-95МС и южнокорейских F-16 над Японским морем
23 июля 2019, 15:24 • 185 • Политика
МИД Китая выступил с заявлением, что зона идентификации воздушного пространства Южной Кореи не является её территориальным воздушным пространством. Все страны пользуются в этом пространстве свободой передвижения, подчеркнуло дипломатическое ведомство КНР.
Ранее Япония выразила России и Южной Корее протест в связи с инцидентом, в котором участвовали российский самолет и южнокорейские истребители над Японским морем. Как сообщили японские СМИ со ссылкой на источники в японском правительстве, Токио обеспокоен происшествием, которое может привести к эскалации напряженности в регионе.
Напомним, 23 июля южнокорейские самолеты приблизились к российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС, выполнявшим плановый полет в нейтральном воздушном пространстве над Японским морем.
После этого Сеул заявил, что истребители якобы вынуждены были открыть предупредительный огонь, чтобы вынудить российские самолеты выйти из воздушного пространства Южной Кореи. В ответ Минобороны РФ заявило, что никакого огня не открывалось, но южнокорейские самолеты "опасно и непрофессионально" пересекли курс российских ракетоносцев.
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