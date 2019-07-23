Китай встал на сторону России в споре о Ту-95МС и южнокорейских F-16 над Японским морем

Ранее Япония выразила России и Южной Корее протест в связи с инцидентом, в котором участвовали российский самолет и южнокорейские истребители над Японским морем. Как сообщили японские СМИ со ссылкой на источники в японском правительстве, Токио обеспокоен происшествием, которое может привести к эскалации напряженности в регионе.

Напомним, 23 июля южнокорейские самолеты приблизились к российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС, выполнявшим плановый полет в нейтральном воздушном пространстве над Японским морем.

После этого Сеул заявил, что истребители якобы вынуждены были открыть предупредительный огонь, чтобы вынудить российские самолеты выйти из воздушного пространства Южной Кореи. В ответ Минобороны РФ заявило, что никакого огня не открывалось, но южнокорейские самолеты "опасно и непрофессионально" пересекли курс российских ракетоносцев.