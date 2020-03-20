Китай вогнал нож в спину России в нефтяной войне

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Страна может оказаться на пороге "золотой блокады" времен СССР

На протяжении последних десяти дней Европа и Китай не закупали российскую нефть из-за ценовой политики Саудовской Аравии, которая резко снизила цены на свое сырье. Более того, наше топливо Пекин не допускал даже до торгов. Своим поведение КНР наносит предательский удар в спину РФ. С таким мнением выступил экономист, специалист по анализу финансовых рынков Владимир Гаврилов.

Он полагает, что прекращение поставок наших энергоносителей на экспорт может привести к краху отечественную экономику и даже повлиять на местные политические элиты. По мнению эксперта, ситуация направлена на смену власти в стране.

"Я вижу скоординированные действия правящих элит наших так называемых "партнеров" и "друзей". С США все понятно, но никто не ожидал, что нож в спину России воткнет Китай", – сказал в интервью "ЦарьГраду" экономист.

Также он считает, что Штаты и ЕС могут ударить по Москве новыми санкциями, направленными на российские топливные ресурсы, запретив их поставки на неопределенное время. Причем Вашингтон нацелился на блокировку банковских транзакций.

"И если наложат санкции в отношении российских банков, это может привести к тотальному запрету на любые операции с любыми банковскими инструментами, то есть, прежде всего, золотом в международных расчетах. Я не стал бы исключать введения "золотой блокады"", – подчеркнул Гаврилов.

Он напомнил, что такая же ситуация сложилась в 1925 г., когда Советский Союз закупал новое оборудование не на золотые слитки, а выкачивая из страны природные ресурсы и зерно.

Ранее в СМИ прошла информация об отказе Китая из-за страха перед американскими рестрикциями закупать нефть у попавших под ограничения Вашингтона российских компаний, в том числе "Роснефти" и ее дочек.

"Это выглядит как политическая игра. США и Саудовская Аравия хотят наказать Россию, и теперь Китай не может им помочь", – сказал агентству Reuters источник на рынке 16 марта.

