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Китай в восторге: Российский буй РЭБ "Бурак-М" превращает подлодки в "невидимки"
22 сентября 2020, 20:20 • 284 • Политика
В Китае выразили восторг возможностям буя РЭБ "Бурак-М". Система блокирует сигналы вражеских гидроакустических буёв, позволяя подлодкам России оставаться невидимыми.
Российским подлодкам больше не страшны противолодочные гидроакустические буи НАТО, так как их может ослепить российский буй РЭБ "Бурак-М". Об этом пишет китайское издание "Чжунго цзюньван".
Сейчас одним из методов обнаружения вражеских подлодок является размещение в акватории специальных гидроакустических буёв, которые используют сонар для обнаружения субмарин, а затем передают данные на противолодочный самолёт. Обычно подлодки борются с этим при помощи звукоизоляции и размагничивания. Однако в России придумали ещё один способ.
Речь идёт о российском буе с системой радиоэлектронной борьбы "Бурак-М". Она позволяет блокировать передачу данных от гидроакустических буёв противолодочным самолётам и кораблям.
Китайское издание отмечает, что противолодочные буи обладают малой мощностью и слабой помехоустойчивостью, поэтому легко блокируются системой РЭБ. Это позволяет российским подлодкам оставаться невидимыми даже в нашпигованной сонарами акватории.
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