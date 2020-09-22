Китай в восторге: Российский буй РЭБ "Бурак-М" превращает подлодки в "невидимки"

Российским подлодкам больше не страшны противолодочные гидроакустические буи НАТО, так как их может ослепить российский буй РЭБ "Бурак-М". Об этом пишет китайское издание "Чжунго цзюньван".

Сейчас одним из методов обнаружения вражеских подлодок является размещение в акватории специальных гидроакустических буёв, которые используют сонар для обнаружения субмарин, а затем передают данные на противолодочный самолёт. Обычно подлодки борются с этим при помощи звукоизоляции и размагничивания. Однако в России придумали ещё один способ.

Речь идёт о российском буе с системой радиоэлектронной борьбы "Бурак-М". Она позволяет блокировать передачу данных от гидроакустических буёв противолодочным самолётам и кораблям.

Китайское издание отмечает, что противолодочные буи обладают малой мощностью и слабой помехоустойчивостью, поэтому легко блокируются системой РЭБ. Это позволяет российским подлодкам оставаться невидимыми даже в нашпигованной сонарами акватории.