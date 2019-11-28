Китай в шоке. Трамп распространил юрисдикцию США на Гонконг

Автор:

Латышев Сергей

Древняя пословица гласит: «Кого боги хотят погубить, у того они отнимают разум». Она применима и в наши дни, особенно к США, которые чем больше слабеют, тем настырнее пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир, озлобляя и объединяя все суверенные страны против себя. Вчера Вашингтон «подарил» Палестину Израилю, сегодня — присвоил себе право принимать законы для китайского Сянгана (Гонконга). Завтра покусится на Калининград? На этом пути Америку ожидает крах.

Безумцы в Вашингтоне

Новый виток в гибридной войне США против Китая ознаменован подписанием президентом Дональдом Трампом «из уважения к председателю КНР» (американское лицемерие поистине не знает границ) двух «законов по Гонконгу» — этой бывшей британской колонии, никогда не имевшей к Америке никакого отношения. Ранее оба закона практически единогласно были одобрены обеими палатами Конгресса США.

В заявлении Трампа лицемерно утверждается, что оба «закона» вводятся в действие с тем, чтобы «лидеры и представители Китая и Гонконга» могли «мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию».

Президент США, как видим, не считает Китай и Гонконг одной страной и пытается столкнуть в пропасть самый богатый китайский регион, политически дискредитировать и экономически ослабить КНР под предлогом заботы о «долгосрочном мире и процветании».

Ранее Трамп поставил предварительным условием для разрешения… торговых споров между США и Китаем «человечное» обращение китайских властей с Гонконгом. Именно отсюда и «растут ноги» последней американской инициативы.

Инспирируемые Вашингтоном массовые протесты в Гонконге США пытаются использовать в своих интересах для оказания давления на Китай и получения уступок. Фото: PaulWong / Shutterstock.com

Подвесили Гонконг

«Закон» о правах человека и демократии в Гонконге предусматривает, что Госдеп США не реже одного раза в год должен подтверждать, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы пользоваться «льготными» условиями торговли с США. Речь идёт также о санкциях против гонконгских властей за «нарушение прав человека». Второй закон запрещает поставки местной полиции средств для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.

Содержащееся в обоих документах послание гонконгским властям и Пекину очевидно: сидите смирно, не мешайте демонстрантам-погромщикам уничтожать ваш авторитет, дискредитировать центральную власть и гробить Гонконг, который для вас слишком хорош. Команду вести себя потише «демократические манифестанты» получат из Вашингтона только тогда, когда вы согласитесь на неравноправную торговую сделку...

Реакция Пекина

Реакция Пекина и властей Сянгана на наглое распространение Вашингтоном юрисдикции США на часть территории Китая вполне предсказуемая.

Центральные китайские власти назвали ратификацию законопроектов «грубым вмешательством» во внутренние дела КНР, «нарушением международного законодательства», доказательством «зловещих намерений и гегемонистской природы Соединённых Штатов».

МИД КНР обвинил США в «зловещих намерениях и гегемонистской природе». Фото: Jin Liangkuai / Globallookpress

В заявлении МИД КНР говорится о готовности Пекина принять «решительные меры по противодействию», вся ответственность за последствия которых ляжет на США. В документе подчёркивается, что речь идёт о «серьёзном вмешательстве в дела Гонконга, серьёзном вмешательстве во внутренние дела Китая», а также о «грубом нарушении международного права и основных норм международных отношений».

Китайское внешнеполитическое ведомство расценило действия Вашингтона как «неприкрытую гегемонию, против которой решительно выступают китайское правительство и народ Китая». И повторило, что «Гонконг — это китайский Гонконг, все дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая», в связи с чем «любые иностранные правительства и силы не имеют права вмешиваться в них». В этом заявлении сквозит особая боль, так как в течение большей части XIX века Китай был полуколонией западных стран и натерпелся от их высокомерия и агрессии.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на сегодняшнем брифинге напомнил: «Это серьёзное вмешательство в дела Гонконга, что является внутренним делом Китая. Мы сделали строгое представление американской стороне». Он выразил возмущение в связи с тем, что США «открыто поддержали виновных в актах насилия преступников, которые громят инфраструктуру, устраивают поджоги, мешают мирным гражданам, подрывают принцип верховенства права и нарушают общественный порядок» в Сянгане.

Реакция Сянгана

Местное правительство также осудило действия Вашингтона как «явное вмешательство во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований, и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга».

Верх лицемерия. Президент США Дональд Трамп подписал оба «закона» по Гонконгу «из уважения к председателю КНР» и жителям анклава. Фото: Ron Sachs / Globallookpress

Рады обоим американским «законам» только гонконгские оппозиционеры-погромщики, которые, похоже, не понимают, что США используют их в деструктивных целях, и что им придётся вскоре — при продолжении такого же поведения — отправиться в какую-нибудь китайскую глубинку на материк на «заготовку кормов», чтобы хоть чуть-чуть поумнеть.

Глава администрации Сянгана Кэрри Лам заявила во вторник, что местные власти отказываются от дальнейших уступок оппозиции. Имеются в виду требования создать независимую комиссию для расследования «жестокости» полиции, освобождение всех задержанных участников протестов, легализация массовых беспорядков и прямые демократические выборы в Гонконге.

С начала июня, когда в анклаве, имеющем с 1997 года статус специального административного района (САР) КНР, начались подогреваемые США волнения, полиция задержала 4,5 тысячи демонстрантов. Более полутора тысяч человек, в том числе туристы, угодили в больницы по причине полученных в уличных столкновениях травм. Пострадали свыше 400 стражей порядка. Большой урон понесли финансовый и туристический бизнес, затормозился экономический рост.

Цель, которую ставит Вашингтон, поддерживая безмозглую гонконгскую оппозицию и принимая «законы» по Гонконгу, очевидна. Канцелярия по связям Центрального народного правительства в Гонконге обозначила её в своём сегодняшнем заявлении так: «подорвать ситуацию в Гонконге для сдерживания развития Китая», «противодействовать Китаю», «разрушить Гонконг».

Терпению лидера КНР Си Цзиньпина наступает предел — хаосу в Гонконге скоро придёт конец. Фото: Li Xueren / Globallookpress

И это совершенно точное определение. Ведь не секрет, что тем же самым США занимаются и в других, неудобных им по тем или иным причинам странах мира. Но в заявлении этого ведомства содержится и предупреждение: американцам и послушным им гонконгским оппозиционерам не стоит недооценивать «твёрдую решимость Китая защищать процветание и стабильность в Гонконге, твёрдую волю к реализации принципа "одна страна — две системы", а также способность принять меры по обеспечению защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития».

Делаем выводы

Инструментальный подход Вашингтона к протестам во «враждебных» странах с целью их ослабления и капитуляции перед американскими требованиями, а то и развала — это главный урок для России из событий в Гонконге и вокруг него. Поэтому российский МИД также осудил принятие в США обоих «законов». Ведь сегодня это Гонконг, а завтра — Калининград или любая другая часть России, которая чем-то приглянется американцам. За такое нужно дружно бить по рукам.

Вполне возможно, однако, что своим наглым вмешательством во внутренние дела КНР американцы добьются обратного. Сейчас Гонконг имеет собственную исполнительную, законодательную и судебную системы, денежную единицу, полицию, собирает пошлины и налоги. Даже сохраняет представительство в международных организациях. Его статус во многом похож на статус Финляндии в Российской империи, который активно и весьма успешно использовали враги России для дестабилизации страны в годы первой русской революции (1905-1907). Та революция и прекратилась во многом потому, что царское правительство стало отбирать финские вольности, ставшие объектом злоупотребления со стороны революционеров.

Такая же судьба ожидает и Гонконг в случае продолжения беспорядков. Если местные оппозиционеры будут по-прежнему слушаться американцев, Сянган досрочно превратится в обычный китайский регион, от чего КНР уже в среднесрочной перспективе только выиграет.