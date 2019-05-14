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Китай в ответ на угрозы Америки "щелкнул ей по носу" торговыми пошлинами
14 мая 2019, 01:54 • 56 • В мире
Неожиданный ответ получила Америка в ходе торговой войны с Китаем. Едва успел президент США Дональд Трамп предостеречь КНДР от увеличения торговых пошлин, как Пекин в ответ на угрозы "щелкнул" Америку по носу как раз этими мерами.
О том, что Минфин Китая заявил об увеличении торговых пошлин на широкий ряд американских товаров, сообщает агентство Reuters. При этом в Китае отдельно подчеркивают – увеличение пошлин не что иное, как симметричный ответ на действия США.
Напомним: 10 мая согласно распоряжению Трампа тарифы на ввозимые в Америку китайские товары были подняты с 10% до 25%. Новые пошлины коснулись широкого ассортимента товаров на сумму около 200 миллиардов долларов США.
В итоге Китай также решил ответить увеличением тарифов на ввоз в страну американской продукции. Едва успел Трамп выступить с заявлением для Пекина, в котором предостерегал от аналогичного ответа на свое решение, как уже через два часа Китай ответил. Американские товары обложат доппошлинами в размере от 5 до 25%. Под "раздачу" попали более 5 тысяч видов товаров на сумму около 60 миллиардов долларов США. Изменения вступят в силу с 1 июня.
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