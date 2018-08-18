Китай уже терзает США. Пока – по ночам

Автор:

Покровский Александр

Американские аналитики в трепете. Пентагон в ажитации. Пресса в ужасе. Всему виной - доклад министерства обороны США о состоянии вооружённых сил Китая.

Если кратко подытожить то, что аналитики Пентагона сформулировали после тщательных исследований политики, военной организации и непосредственных действий КНР, то будет так: Китай готовится к нападению на Америку.

Чего боится Америка

Нет, совершенно очевидно, что предположения о возможном нападении КНР на США - глупость несусветная. Вроде смешивания компонентов нейропаралитического газа для Скрипалей в общественном туалете. С точки зрения политической, а прежде всего экономической, Китаю никак не интересно исчезновение страны, которую она стабильно выдаивает, невзирая ни на какие вопли, тарифные войны и санкции.

С точки зрения военной, при всём китайском размахе боевые потенциалы КНР и США всё ещё несопоставимы. В прямом неядерном столкновении американская военная мощь превосходит китайскую. Да и в ядерном, откровенно говоря, тоже.

С точки зрения практической, непонятно, что Пекину делать потом с этим нападением, пусть даже победоносным. Оккупировать США? Какими силами? Что делать с американцами? Как управлять такой большой территорией и таким большим народом?

Словом, так, для посмеяться. Или для лёгкого трёпа в ЖЖ для начинающих диванных геостратегов. Но что-то ведь Америку напугало? Да, конечно, как обычно – сама себя.