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Китай уже терзает США. Пока – по ночам
18 августа 2018, 01:24 • 63 • В мире
В Соединенных Штатах новая паранойя – что Китай планирует их завоевать
Автор:
Покровский Александр
Американские аналитики в трепете. Пентагон в ажитации. Пресса в ужасе. Всему виной - доклад министерства обороны США о состоянии вооружённых сил Китая.
Если кратко подытожить то, что аналитики Пентагона сформулировали после тщательных исследований политики, военной организации и непосредственных действий КНР, то будет так: Китай готовится к нападению на Америку.
Чего боится Америка
Нет, совершенно очевидно, что предположения о возможном нападении КНР на США - глупость несусветная. Вроде смешивания компонентов нейропаралитического газа для Скрипалей в общественном туалете. С точки зрения политической, а прежде всего экономической, Китаю никак не интересно исчезновение страны, которую она стабильно выдаивает, невзирая ни на какие вопли, тарифные войны и санкции.
С точки зрения военной, при всём китайском размахе боевые потенциалы КНР и США всё ещё несопоставимы. В прямом неядерном столкновении американская военная мощь превосходит китайскую. Да и в ядерном, откровенно говоря, тоже.
С точки зрения практической, непонятно, что Пекину делать потом с этим нападением, пусть даже победоносным. Оккупировать США? Какими силами? Что делать с американцами? Как управлять такой большой территорией и таким большим народом?
Словом, так, для посмеяться. Или для лёгкого трёпа в ЖЖ для начинающих диванных геостратегов. Но что-то ведь Америку напугало? Да, конечно, как обычно – сама себя.
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