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Китай умело разыгрывает карту Ирана

11 августа 2020, 13:30  •  68 • Аналитика
В июле Иран объявил, что ведет переговоры о заключении соглашения с Китаем, охватывающие вопросы торговли, энергетики, инфраструктуры, телекоммуникаций и даже военного сотрудничества. Правительство Ирана сталкивается с народным недовольством по поводу ослабевающей внутренней экономики, которая пострадала от американских санкций, и теперь от Covid-19.
Что еще хуже, недавняя серия взрывов по всей стране усилила ощущение того, что режим оказался в тупике. Эти инциденты, повредив как минимум два объекта, связанные с иранскими ядерными и ракетными программами, представляются частью более широкой стратегии Соединенных Штатов и Израиля по сдерживанию Ирана.
Таким образом известие о крупной сделке с Китаем является долгожданной новостью для иранского правительства, и может даже помочь выиграть время, чтобы сохранить статус-кво до президентских выборов в США в ноябре 2020 года. Их исход будет иметь решающее значение для будущего американо-иранских отношений и судьбы иранского ядерного соглашения 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и одновременно повлиять на собственные президентские выборы в Иране в июне 2021 года.
Конечно, исторически иранцы всегда стремились к тесному сотрудничеству с великой державой. Поскольку отношения Ирана с Китаем уже являются источником внутренних противоречий, вполне возможно, что парламент страны откажется ратифицировать сделку, если она не будет пересмотрена для нивелирования определенных опасений.
Но экономика Ирана пребывает в состоянии свободного падения с 2018 года, когда администрация Трампа вышла из СВПД и начала кампанию «максимального давления», предусматривающую жесткие санкции, направленные на свержение режима. Более того, в связи с тем что режим в целом сталкивается с негативной реакцией общественности, правительство президента Ирана Хасана Рухани испытывает огромное внутренние давление. Объявление о сделке с Китаем позволяет правительству Рухани продемонстрировать, что отношения с Западом не единственный вариант. Послание иранскому народу заключается в том, что они не изолированы и могут добиться экономического прогресса, несмотря на санкции США.
На международном уровне Иран всегда стремился к великой державе. За последнее десятилетие, в ответ на дипломатическое и экономическое давление США, его силы безопасности обратились к России, ключевые секторы экономики - к Китаю, а правительство Рухани связалось с Европой. Теперь, когда китайско-американская напряженность растет, Иран надеется, что Китай укрепит национальную экономику и уравновесит США. Более тесные связи с Китаем дадут Ирану больше рычагов в будущих переговорах с США и Европой, когда речь зайдет о пересмотре или восстановлении СВПД, а также в отношениях с региональными конкурентами, такими как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Тем не менее, Китай, очевидно, видит некоторую ценность в создании всеобъемлющего соглашения с Ираном - крупным, важным региональным игроком, чьи огромные энергетические ресурсы и экономический потенциал делают его отличным кандидатом для участия в китайской инициативе «Один пояс и один путь». Китай уже покупает нефть у Ирана с дисконтом, что приносит значительную выгоду крупнейшему в мире потребителю энергии, и стал ключевым торговым партнером Ирана, в том числе в качестве основного поставщика тяжелой техники и промышленных товаров.
В более широком смысле Китай за последние десять лет неуклонно увеличивал свой интерес к Западной Азии. Он является главным спонсором региональной Шанхайской организации сотрудничества и вложил в Пакистан свыше $57 миллиардов. Поскольку США собираются покинуть Афганистан, партнерство с Ираном обеспечит Китаю практически полный контроль над стратегическим коридором, простирающемся от Центральной Азии до Аравийского моря.
Усиливая давление как на Китай, так и на Иран, США призвали обе страны объединиться. Хотя о партнерстве КНР и Ирана говорить пока рано, недавние переговоры показывают, что такая договоренность возможна.
Американские политики должны принять это к сведению. США нужно будет попытаться вбить клин между Китаем и Ираном, для чего необходимо решить, кто из них представляет большую угрозу. Американцы стремятся раз и навсегда покинуть Ближний Восток, но дело в том, что стратегическая конкуренция с Китаем будет разворачиваться не только в Восточной Азии.

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