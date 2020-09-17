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Китай уличил США в политике двойных стандартов: "Военные базы более чем в 150 странах мира"

17 сентября 2020, 11:05  •  204 • Политика
Китай ответил на критику США в связи со строительством военных баз. МИД Поднебесной напомнил, что Америка построила свои базы в более чем 150 государствах по всему миру.
В МИД Китая назвали лицемерием нападки США на китайскую компанию за её участие в строительстве военной базы КНР в Камбодже. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбинь напомнил, что США построили свои военные базы в более чем 150 государствах по всему миру.
Дипломат указал, что Вашингтон вновь применяет против Пекина излюбленную тактику двойных стандартов. Также представитель МИД Китая отметил, что США своими действиями в очередной раз нарушают нормы и принципы международного права.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Белый дом использует любые предлоги, чтобы оправдать незаконное введение санкций в отношении китайских компаний. Его слова приводит издание Global Times.
Напомним, что ранее китайские аналитики обвинили США в попытке остановить сближение Китая и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при помощи политики санкций. Также Вашингтон был обвинён в попытках помешать экспансии Китая в Юго-Восточную Азию.

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