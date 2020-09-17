Китай уличил США в политике двойных стандартов: "Военные базы более чем в 150 странах мира"

В МИД Китая назвали лицемерием нападки США на китайскую компанию за её участие в строительстве военной базы КНР в Камбодже. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбинь напомнил, что США построили свои военные базы в более чем 150 государствах по всему миру.

Дипломат указал, что Вашингтон вновь применяет против Пекина излюбленную тактику двойных стандартов. Также представитель МИД Китая отметил, что США своими действиями в очередной раз нарушают нормы и принципы международного права.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Белый дом использует любые предлоги, чтобы оправдать незаконное введение санкций в отношении китайских компаний. Его слова приводит издание Global Times.

Напомним, что ранее китайские аналитики обвинили США в попытке остановить сближение Китая и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при помощи политики санкций. Также Вашингтон был обвинён в попытках помешать экспансии Китая в Юго-Восточную Азию.