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Китай трижды сбросил звонок главы Пентагона из-за оскорбительного поведения

26 мая 2021, 13:30  •  34 • Политика
Китайская сторона трижды отказалась принимать телефонный звонок главы Пентагона Ллойда Остина, который в нарушение протокола запросил разговор не с министром обороны. Подобное поведение Остина посчитали оскорблением Министерства обороны Китая.
Глава Пентагона Ллойд Остин трижды пытался дозвониться до китайской стороны, однако на той стороне трубку не брали. Как оказалось, американский военный не обратил внимания на протокол и запросил звонок не с министром обороны Китая, а с чиновником более высокого ранга. В результате беседы не получилась, о чём пишет South China Morning Post, ссылаясь на военные источники.
В издании отмечают, что требование Остина о разговоре с заместителем председателя Центрального военного совета по имени Сюй Цилян в Китае расценили как "оскорбление Министерства обороны". Сюй Цилян - это второй человек в структуре ЦВС. А во главе стоит Си Цзиньпин. Дипломатический протокол предполагает, что говорить Остин может только с китайским коллегой по имени Вэй Фэнхэ.
Эксперты издания отмечают, что взаимодействие США и Китая заметно усложнилось после известных переговоров на Аляске, когда американская сторона позволила себе хамское поведение. В результате встреча закончилась публичным скандалом и обменом претензиями. Впрочем, есть и противники этой точки зрения. Как бы там ни было, действия главы Пентагона на этот раз также закончились непониманием со стороны Китая.

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