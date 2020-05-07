Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Н...
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках&quo...
Главная / Политика

Китай спрятал в рукаве козырь против США: SCMP раскрыла тактику Пекина

07 мая 2020, 17:10  •  62 • Политика
Китаю есть чем ответить США на обвинения в распространении коронавируса. Гонконгское издание назвало козырь в рукаве Пекина. С помощью него власти КНР могут пошатнуть весь рынок ценных бумаг в Штатах, притом в максимально неподходящий для Вашингтона момент.
Гонконгское издание South China Morning Post в новой статье, посвящённой напряжённым отношениям КНР и США, предположило, что предпримет Пекин в случае, если Вашингтон продолжит бросаться обвинениями в распространении коронавирусной инфекции.
Согласно оценкам газеты, Соединённые Штаты могут пойти дальше и отменить часть американского долга перед Китаем. Сейчас он равен порядка $1,1 трлн. То есть США могут объявить дефолт по ценным бумагам Министерства финансов Америки.
Политики и экономисты в Штатах не раз заявляли, что не станут предпринимать такие шаги. Однако КНР, по мнению редакции SCMP, может резко сократить объём вложений в ценные бумаги США.
Кроме того, если Пекин решит продать большую часть американских государственных облигаций, то это, безусловно, очень негативно отразится на всём рынке ценных бумаг в Штатах.
Притом это может произойти в максимально неподходящий момент, поскольку в настоящее время в США вводят в оборот новые облигации для спонсирования ряда программ, направленных на противостояние COVID-19 и устранение экономического кризиса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
07 мая 2020, 00:10
"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки
07 мая 2020, 09:10
Что скрывает улыбка госсекретаря США: Помпео ответил на захват американских наёмников в Венесуэле
07 мая 2020, 13:10
"Почему не орали на всю страну": Доктор Рошаль сожалеет, что вовремя не сдал правительство Медведева
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 мая 2020, 08:10
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ...
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнен...
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 06:10
Почему «зонтик» ПВО-ПРО ВКС России и Сирии вновь прорван? Детали рейда Хель Хаавир на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
06 мая 2020, 05:10
«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за расстрелы на Майдане
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
02 мая 2020, 20:35
Анна Герман, украинский политик - из Киева: Теперь я уже не надеюсь, что Зеленский почтит память тех, кого живьём сожгли в Одессе
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
02 мая 2020, 02:10
"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"
03 мая 2020, 09:57
"Истеричный страх" стал причиной снятия с эфира "Бесогона" о Германе Грефе и Билле Гейтсе - Михалков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.