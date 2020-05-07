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Китай спрятал в рукаве козырь против США: SCMP раскрыла тактику Пекина
07 мая 2020, 17:10 • 62 • Политика
Китаю есть чем ответить США на обвинения в распространении коронавируса. Гонконгское издание назвало козырь в рукаве Пекина. С помощью него власти КНР могут пошатнуть весь рынок ценных бумаг в Штатах, притом в максимально неподходящий для Вашингтона момент.
Гонконгское издание South China Morning Post в новой статье, посвящённой напряжённым отношениям КНР и США, предположило, что предпримет Пекин в случае, если Вашингтон продолжит бросаться обвинениями в распространении коронавирусной инфекции.
Согласно оценкам газеты, Соединённые Штаты могут пойти дальше и отменить часть американского долга перед Китаем. Сейчас он равен порядка $1,1 трлн. То есть США могут объявить дефолт по ценным бумагам Министерства финансов Америки.
Политики и экономисты в Штатах не раз заявляли, что не станут предпринимать такие шаги. Однако КНР, по мнению редакции SCMP, может резко сократить объём вложений в ценные бумаги США.
Кроме того, если Пекин решит продать большую часть американских государственных облигаций, то это, безусловно, очень негативно отразится на всём рынке ценных бумаг в Штатах.
Притом это может произойти в максимально неподходящий момент, поскольку в настоящее время в США вводят в оборот новые облигации для спонсирования ряда программ, направленных на противостояние COVID-19 и устранение экономического кризиса.
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