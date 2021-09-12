|
Китай сообщил о новой вспышке COVID-19
12 сентября 2021, 09:25 • 174 • В мире
В Китае забили тревогу из-за новой вспышки эпидемии коронавируса. Тревожные сообщения поступают с востока страны.
Новый эпицентр распространения опасной инфекции обнаружился в КНР. Всего за один день 11 сентября в стране было выявлено 46 новых случаев инфицирования COVID-19.
Так, 19 из них были зафиксированы в городе Путянь, провинция Фуцзянь. Это на востоке Китая. Ещё один заболевший выявлен в Цюаньчжоу.
Из 46 заболевших 26 человек недавно прибыли из-за рубежа.
Подпишитесь на нас
174
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 сентября 2021, 02:10
|
10 сентября 2021, 00:35
|
09 сентября 2021, 11:45
|
07 сентября 2021, 04:46
|
06 сентября 2021, 15:55
|
05 сентября 2021, 14:15
|
08 сентября 2021, 01:50