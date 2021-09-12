Китай сообщил о новой вспышке COVID-19

В Китае забили тревогу из-за новой вспышки эпидемии коронавируса. Тревожные сообщения поступают с востока страны.

Новый эпицентр распространения опасной инфекции обнаружился в КНР. Всего за один день 11 сентября в стране было выявлено 46 новых случаев инфицирования COVID-19.

Так, 19 из них были зафиксированы в городе Путянь, провинция Фуцзянь. Это на востоке Китая. Ещё один заболевший выявлен в Цюаньчжоу.

Из 46 заболевших 26 человек недавно прибыли из-за рубежа.