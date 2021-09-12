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Китай сообщил о новой вспышке COVID-19

12 сентября 2021, 09:25  •  174 • В мире
В Китае забили тревогу из-за новой вспышки эпидемии коронавируса. Тревожные сообщения поступают с востока страны.
Новый эпицентр распространения опасной инфекции обнаружился в КНР. Всего за один день 11 сентября в стране было выявлено 46 новых случаев инфицирования COVID-19.
Так, 19 из них были зафиксированы в городе Путянь, провинция Фуцзянь. Это на востоке Китая. Ещё один заболевший выявлен в Цюаньчжоу.
Из 46 заболевших 26 человек недавно прибыли из-за рубежа.

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