Китай смог то, на что не решились в СССР: Назарбаев озвучил несбывшийся план спасения

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о причинах распада СССР и озвучил план, следуя которому, можно было бы спасти Советский Союз. Китай смог перестроить экономику. В СССР - не решились.

О том, что социалистическая система СССР "изживала свои ресурсы", экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". Шанс на спасение, по мнению бывшего лидера республики, был. И Китай смог пойти по этому пути - "перестроить экономику". А вот в Советском Союзе на такой шаг не решились - и в результате прогадали.

Назарбаев подчеркнул, что руководство экономического блока должно было вовремя заметить то, как система изживала ресурсы, и внести изменения в управление.

"Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", - пояснил экс-президент Казахстана.

Но в Советском Союзе уже было неспокойно. Сигналом для других послужило объявление экс-президента России (на тот момент председателя Верховного Совета РСФСР) Бориса Ельцина о независимости республики. Это случилось, напомним, 12 июня 1990 года.

Через год, 25 декабря 1991-го, СССР официально прекратил своё существование, президент Михаил Горбачёв сложил свои полномочия, напоминают "Дни.ру".