Китай счел оправданным опасения России по поводу атак США на энергосистемы

В Китае считают объяснимыми опасения России по поводу возможных атак американцев на наши энергосистемы. Как сообщил официальный представитель МИД Китая Лу Кан, после известно инцидента с программой электронного шпионажа США PRISM, подобные опасения понятны.

Представитель КНР подчеркнул, что по этому поводу также выразились и другие страны, которые также обеспокоены подобной информацией о проделках американцев.

При этом, указал Лу Кан, важно понимать, что речь идет об атаках на инфраструктуру, в частности, на масштабные гражданские инфраструктурные объекты.

В конце прошлой недели газета The New York Times написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы, напоминает РИА Новости.

Президент Дональд Трамп опроверг эти утверждения и назвал авторов "врагами народа": по его словам, публикация подобной "неправдивой истории" — это фактически "государственная измена некогда великой газеты".