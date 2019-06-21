|
Китай счел оправданным опасения России по поводу атак США на энергосистемы
21 июня 2019, 19:39 • 19 • В мире
В Китае считают оправданными опасения России из-за намерения американской страны атаковать энергосистемы. "Эти обеспокоенности вполне оправданы и понятны", - заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.
В Китае считают объяснимыми опасения России по поводу возможных атак американцев на наши энергосистемы. Как сообщил официальный представитель МИД Китая Лу Кан, после известно инцидента с программой электронного шпионажа США PRISM, подобные опасения понятны.
Представитель КНР подчеркнул, что по этому поводу также выразились и другие страны, которые также обеспокоены подобной информацией о проделках американцев.
При этом, указал Лу Кан, важно понимать, что речь идет об атаках на инфраструктуру, в частности, на масштабные гражданские инфраструктурные объекты.
В конце прошлой недели газета The New York Times написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы, напоминает РИА Новости.
Президент Дональд Трамп опроверг эти утверждения и назвал авторов "врагами народа": по его словам, публикация подобной "неправдивой истории" — это фактически "государственная измена некогда великой газеты".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июня 2019, 03:24
|
16 июня 2019, 06:24
|
15 июня 2019, 23:39
|
17 июня 2019, 01:54
|
20 июня 2019, 11:09
|
15 июня 2019, 00:54
|
20 июня 2019, 07:54