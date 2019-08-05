Китай сам роняет юань назло США, это "серьёзное нарушение" - Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, фактически развернувший экономическую войну против Китая, теперь в падении юаня решил обвинить китайские же власти. Он полагает, что Пекин "манипулирует валютой". Как водится, позицией Трамп делился на личной странице в социальной сети Twitter.

Трамп напоминает, что в понедельник, 5 августа, цена китайского юаня опустилась фактически до исторического минимума.

"Это серьёзное нарушение, которое со временем значительно ослабит КНР!" - написал президент США.

Действительно, сегодня юань преодолел отметку в 7 единиц, которые давали за 1 доллар. Сейчас курс составляет 6,9225. На фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. А 1 августа Вашингтон и вовсе заявил, что готов ввести новые санкции. Пекин ответил, что меры наотмашь последуют в обязательном порядке - уже с китайской стороны.

Досье

Торговая война между Китаем и Соединёнными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объёмом $200 млрд.

Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договорённостей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объёмом поставок $60 млрд.