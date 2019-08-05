Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Странные знаки мэра Филатова
«135 партий с нарушениями»: Роспотребнадзор рассказал о проверке минеральной вод...
Новый командующий: Зеленский назначил главу операции в Донбассе
"Отстранить сейчас же": Американский политик разозлил избирателей смех...
Главная / Политика

Китай сам роняет юань назло США, это "серьёзное нарушение" - Дональд Трамп

05 августа 2019, 21:54  •  78 • Политика
Президент США Дональд Трамп дал понять, что Китай сам роняет юань назло США, это "серьёзное нарушение".
Президент США Дональд Трамп, фактически развернувший экономическую войну против Китая, теперь в падении юаня решил обвинить китайские же власти. Он полагает, что Пекин "манипулирует валютой". Как водится, позицией Трамп делился на личной странице в социальной сети Twitter.
Трамп напоминает, что в понедельник, 5 августа, цена китайского юаня опустилась фактически до исторического минимума.
"Это серьёзное нарушение, которое со временем значительно ослабит КНР!" - написал президент США.
Действительно, сегодня юань преодолел отметку в 7 единиц, которые давали за 1 доллар. Сейчас курс составляет 6,9225. На фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. А 1 августа Вашингтон и вовсе заявил, что готов ввести новые санкции. Пекин ответил, что меры наотмашь последуют в обязательном порядке - уже с китайской стороны.

Досье

Торговая война между Китаем и Соединёнными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объёмом $200 млрд.
Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договорённостей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объёмом поставок $60 млрд.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
05 августа 2019, 18:39
Дешёвая и популярная британская игра про ползающих русских: Баранец о том, как выколачивают деньги придумавшие отравление Скрипаля
05 августа 2019, 08:54
"Прокол" Deutsche Welle и маршрут несанкционированной акции от посольства США: Захарова показала, как вмешиваются в дела России
05 августа 2019, 13:24
Рябков: РФ будет учитывать в военном планировании появление ракетных систем США в Японии
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
05 августа 2019, 13:24
Москва осуждает введение США санкций в отношении главы МИД Ирана
05 августа 2019, 15:24
Для "Фейсбука" бен Ладен и Гитлер - это хорошо, а Гиви и Моторола - террористы: Экс-сотрудник соцсети о том, как банят Русский мир
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 августа 2019, 02:09
«Сможет вести разведку автономно»: какими возможностями будет обладать ударный беспил...
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются поня...
05 августа 2019, 08:54
"Прокол" Deutsche Welle и маршрут несанкционированной акции от посольства С...
05 августа 2019, 15:24
Новый фронт в Прибалтике или на Азовском море? В США испугались конфликта с Россией н...
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2019, 15:09
Ставка - жизнь Зеленского: Эксперты о военном перевороте на Украине и возможных жертвах
01 августа 2019, 10:39
Импотенты проиграли: Оппозиция оказалась никому не нужна
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
02 августа 2019, 02:54
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Порошенко
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.