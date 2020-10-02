Китай решился воевать с Россией. Из-за рыбного коронавируса

Китай требует, чтобы российские производители гарантировали отсутствие возбудителя коронавируса в собственной продукции. Пока конфликт касается рыбной промышленности. О проблеме открыто заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

В том числе, производители должны гарантировать, что следов вируса нет на упаковке товара. Подобные ультиматумы российские промышленники считают признаком "необъявленной торговой войны". Причём, по словам президента объединения Германа Зверева, китайская сторона не первый раз идёт на подобные провокации.

"За последние две-три недели мы получили от КНР несколько официальных уведомлений о том, что на упаковке нашей рыбопродукции были выявлены следы вируса", - добавил заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков.

Савенков, кстати, пояснил, что китайцы проводят исследования продукции, делая смывы с внутренней поверхности контейнеров, а также с двух сторон упаковки продукции. В то же время, по словам чиновника, при проверке продукции на российских судах следы вируса обнаружены не были.

Герман Зверев предупредил, что остановка экспорта продукции или в целом запрет на поставки приведёт к тому, что только за месяц промышленники потеряют от $50 до $60 миллионов. Более того, уже сейчас российская продукция в Китае подешевела на 20 процентов, добавил спикер.