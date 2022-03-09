Китай раскритиковал введение односторонних санкций против России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

Соединённые Штаты ввели запрет на весь импорт энергоносителей из России. В частности, речь идёт о русской нефти и газе. Президент США Джо Байден уточнил, что Европа не сможет присоединиться к таким санкциям, и в Америке с пониманием относятся к этому.

Решение США об отказе от русской нефти раскритиковали в Китае. В МИД КНР выступили против односторонних санкций в отношении России.

Они (односторонние санкции. - Ред.) не принесут мира и безопасности,

- сказали в ведомстве.

Ранее в США признали факт наличия биолабораторий на Украине, которые сейчас экстренно зачищают по приказу Минздрава. Фактически американцы больше не скрывают биоугрозу, которую остановили наши военные в рамках спецоперации.