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Китай раскритиковал отказ Запада от русской нефти
09 марта 2022, 11:50 • 20 • Политика
Китай раскритиковал введение односторонних санкций против России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.
Соединённые Штаты ввели запрет на весь импорт энергоносителей из России. В частности, речь идёт о русской нефти и газе. Президент США Джо Байден уточнил, что Европа не сможет присоединиться к таким санкциям, и в Америке с пониманием относятся к этому.
Решение США об отказе от русской нефти раскритиковали в Китае. В МИД КНР выступили против односторонних санкций в отношении России.
- сказали в ведомстве.
Ранее в США признали факт наличия биолабораторий на Украине, которые сейчас экстренно зачищают по приказу Минздрава. Фактически американцы больше не скрывают биоугрозу, которую остановили наши военные в рамках спецоперации.
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