Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
Главная / Политика

Китай раскритиковал отказ Запада от русской нефти

09 марта 2022, 11:50  •  20 • Политика
Китай раскритиковал введение односторонних санкций против России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.
Соединённые Штаты ввели запрет на весь импорт энергоносителей из России. В частности, речь идёт о русской нефти и газе. Президент США Джо Байден уточнил, что Европа не сможет присоединиться к таким санкциям, и в Америке с пониманием относятся к этому.
Решение США об отказе от русской нефти раскритиковали в Китае. В МИД КНР выступили против односторонних санкций в отношении России.
Они (односторонние санкции. - Ред.) не принесут мира и безопасности,
- сказали в ведомстве.
Ранее в США признали факт наличия биолабораторий на Украине, которые сейчас экстренно зачищают по приказу Минздрава. Фактически американцы больше не скрывают биоугрозу, которую остановили наши военные в рамках спецоперации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


20
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины
09 марта 2022, 02:30
Под дулом автомата: На Украине пророссийские политологи начали извиняться на камеру
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские...
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2022, 05:05
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
04 марта 2022, 03:30
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
06 марта 2022, 06:50
Секретный разговор Путина и Шойгу в досье Максаковой. Не верьте
04 марта 2022, 16:55
После того, как войска займут Киев, последует взятие Львова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.