Китай раскошелится из-за пострадавших от коронавируса стран

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КНР выделит 2 миллиарда долларов для ликвидации последствий эпидемии

Пекин не считает себя виновным в пандемии. Напротив, китайские власти сделали все возможное, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в мире, открыто и быстро передавали всю информацию. Несмотря на это, они готовы помочь пострадавшим странам материально. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й Генассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 18 мая.

В ближайшие два года Китай выделит $2 млрд на поддержку стран, пострадавших от коронавируса. На территории КНР будет организован специальный склад противоэпидемических средств, которые при содействии ООН будут поставляться нуждающимся. Отдельную программу помощи Китай разработает для помощи странам Африки.

По мнению Си Цзиньпина, сейчас необходимо усилить международное сотрудничество по разработке вакцины и способов лечения и выявления COVID-19, передает РБК. А потом, когда инфекция будет побеждена, можно провести совместное открытое расследование причин пандемии, подчеркнул председатель КНР.

Первые случаи заболеваний новым коронавирусом были зафиксированы в Китае в декабре 2019 года. В марте ВОЗ объявила пандемию. На данный момент в мире заразились 4,8 миллиона человек, более 316 тысяч умерли. США обвинили в распространении инфекции Китай.